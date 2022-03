Guerre en Ukraine: c’est quoi, des pourparlers... et à quoi ça sert?

Partager







Alors que la Russie poursuit son invasion de l’Ukraine, les deux parties se sont rencontrées à deux occasions cette semaine pour des pourparlers. Mas c’est quoi, au juste, des pourparlers? Quels en sont les objectifs? On vous explique.

• À lire aussi: Les Russes ont pris le contrôle d’une première ville: comment y sont-ils arrivés?

• À lire aussi: Pourquoi la Russie a attaqué une centrale nucléaire en Ukraine? Doit-on craindre le pire?

C’est quoi, des pourparlers?

Il s’agit de discussions entre deux parties, dans ce cas-ci la Russie et l’Ukraine, lors desquelles des solutions sont explorées pour en venir à des ententes ou mettre fin à un conflit.

Les pourparlers peuvent prendre diverses formes. Ils sont tantôt formels, tantôt informels, explique le fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM, Charles-Philippe David.

Dans certains cas, les pourparlers peuvent mener à des ententes mineures. Jeudi, par exemple, la Russie et l’Ukraine se sont entendues sur la mise en place de «couloirs humanitaires» pour évacuer les civils des zones de combat.

Photo AFP Un homme devant une maison en feu, près de Kyïv.

Mais généralement, les pourparlers s’inscrivent dans un plus long processus pour mettre fin à un conflit, soutient M. David. Ils peuvent être suivis de négociations plus officielles et mener à un sommet lors duquel une entente est conclue.

Ce n’est pas parce que les pourparlers arrivent tôt dans un conflit qu’ils seront concluants, mentionne M. David. Les premiers pourparlers entre Moscou et Kyïv n’avaient d’ailleurs mené à aucune avancée réelle, lundi.

• À lire aussi: Anxieux face à la guerre en Ukraine? C'est normal

Quels sont les objectifs des deux parties?

Avec ces pourparlers, l’Ukraine espère obtenir un cessez-le-feu. Cette issue reste toutefois peu probable, selon Charles-Philippe David.

La Russie continue pour sa part de réclamer la démilitarisation totale de l’Ukraine, qui, en tant qu’alliée des Occidentaux, constitue une menace aux yeux de Moscou. Kyïv exclut toute capitulation.

AFP Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky

Jeudi, la partie russe avait trois dossiers sur la table, portant sur «l’aspect militaro-technique, l’humanitaire et l’international ainsi que le politique». C'est ce qu'a affirmé l’envoyé du Kremlin, sans donner plus de précisions. La veille, il avait indiqué que les conversations porteraient sur les aspects nécessaires à «un cessez-le-feu».

L’Ukraine table sur un troisième round de négociations avec la Russie ce week-end.

• À lire aussi: Poutine c. Zelensky, ou la bataille entre un ex-officier du KGB et un ex-humoriste

Qui est présent à la table?

Du côté ukrainien, Mikhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence et membre de la délégation de son pays, est l'un des négociateurs.

Le chef de la délégation russe est Vladimir Medinski, ex-ministre de la Culture et conseiller à la présidence.

Une fois les discussions terminées, les deux participants en rapportent les grandes lignes à leur président respectif.

Où se déroulent les pourparlers?

La première ronde de pourparlers a eu lieu en Biélorussie, lundi.

La séance de jeudi s'est tenue à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, dans la région de Bialowieza, qui donne son nom à une forêt à cheval sur les deux pays. Les deux parties ont choisi cet endroit «ensemble».

Les pourparlers sont-ils efficaces?

Charles-Philippe David a peu d’espoir de voir le conflit en Ukraine se résoudre par des pourparlers.

«Ça prendrait des négociations de très haut niveau avec d’autres dirigeants que ceux de la Russie et de l’Ukraine», soutient le professeur. Pour en arriver à une entente, des représentants occidentaux, comme le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, devraient en effet prendre part aux discussions, poursuit-il.

Photo COURTOISIE Charles-Philippe David

Il y a toutefois de l’espoir. Au cours de l'histoire, de nombreux pourparlers ont mené à des résultats positifs.

Charles-Philippe David mentionne les pourparlers entre les États-Unis et le Vietnam qui, lors de la guerre du Vietnam, ont mené à un échange de prisonniers. Il fait aussi référence aux pourparlers entre les États-Unis et Cuba à Ottawa, en 2015. Ces derniers ont tracé la voie à la levée de l’embargo américain contre Cuba.