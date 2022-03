Le régulateur russe ordonne le blocage de Facebook dans le pays

Partager







Le régulateur russe de l'internet, Roskomnadzor, a ordonné vendredi le blocage de Facebook dans le pays, accusant le réseau social de « discriminer » des médias russes alors que la guerre en Ukraine entre dans sa deuxième semaine.

« La décision a été prise de bloquer l'accès à Facebook » dès vendredi, a annoncé Roskomnadzor sur Telegram.

Les journalistes de l'AFP en Russie ont pu constater que le réseau social ne fonctionnait plus sans VPN.

Roskomnadzor a justifié sa décision en accusant Facebook, propriété de l'Américain Meta, de « discrimination » envers des médias russes tels que la télévision du ministère de la Défense Zvezda, l'agence de presse Ria Novosti, la chaîne internationale RT ou les sites Lenta.ru et Gazeta.ru.

Moscou avait déjà annoncé il y a une semaine « limiter l'accès » et « ralentir » le fonctionnement de Facebook, qui avait restreint les fonctionnalités comptes des médias russes en question.

Selon le régulateur russe, ces restrictions « violent les principes clés de la libre diffusion de l'information et de l'accès sans entrave des utilisateurs russes aux médias russes sur les plateformes internet étrangères ».

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février, les autorités russes ont renforcé leurs pressions contre les derniers médias indépendants et sur les grands réseaux sociaux.

Les députés russes ont ainsi introduit vendredi une loi sanctionnant de lourdes peines ceux qui diffusent des « informations mensongères sur l'armée ».

Roskomnadzor a aussi restreint l'accès à la BBC, à la radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle (DW), au site russe indépendant Meduza (basé à Riga), à Radio Svoboda, antenne russe de RFE/RL, à Voice of America et à d'autres sites d'information non nommés.