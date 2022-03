Xbox: le casque de jeu sans fil HyperX CloudX Flight en solde pour un temps limité

Partager







À la recherche d’un casque sans fil pour la Xbox Series X/S? Le casque sans fil HyperX CloudX Flight est un bon candidat et profite actuellement d’un rabais.

Ce casque de jeu Xbox officiel est robuste, doté d’oreillettes en mousse et d’une connectivité sans fil 2,4 GHz fiable. Grâce à la clarté de son son et ses moteurs dynamiques qui mettent en valeur toutes les fréquences, on ne pourra plus manquer les petits bruits de pas subtils de l’ennemi en approche.

Il est aussi doté d’un micro détachable et d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 30 heures (avec les DEL éteintes).

Habituellement offert à 209,99 $, il est possible de se procurer le casque de jeu sans fil HyperX CloudX Flight pour seulement 159,99 $.

Pour commander le casque de jeu sans fil HyperX CloudX Flight:

Microsoft Store | Amazon Canada

