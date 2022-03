Claude Bégin rend hommage à son ami Karim Ouellet sur Instagram

Partager







Il y a un peu plus d'un mois, le 18 janvier dernier, on apprenait le triste décès de Karim Ouellet, âgé de 37 ans.



• À lire aussi: Sarahmée réagit au décès de son frère Karim Ouellet



• À lire aussi: Le chanteur Karim Ouellet est mort



Dans les jours et les heures qui ont suivi, de nombreux amis et de nombreuses personnalités publiques ont rendu des hommages vibrants au chanteur sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci, on a pu lire un touchant témoignage de la part d'un bon ami de Karim, Claude Bégin.

Photo Pierre-Paul Poulin





Le 18 janvier dernier, le chanteur avait publié un petit texte en hommage à son ami, sur Instagram, accompagné de quelques photos d'eux prises au fil des années.



«Mon grand Sagittaire,

tu leur as montré que t’étais le Meilleur.

On a été un sacré duo.

Je t’ai aimé mon gars et tu m’as aimé comme tu pouvais, on ne se doit que des bons souvenirs ensemble✨

Sois maintenant en paix mon ami.

Merci à tous pour vos beaux mots», lisait-on.





Les semaines se sont, depuis, écoulées, mais la douleur et son absence restent bien présentes pour tous ceux qui ont été proches de lui, comme c'est le cas entre autres de Claude Bégin, qui a décidé de rendre hommage à son complice de façon permanente.



Le chanteur a récemment diffusé, sur son compte Instagram, une photo dans un décor paradisiaque, en plein voyage aux Bahamas. Notre regard est d'abord porté sur l'eau turquoise et la tortue qui nage tout près de lui, mais certains n'ont pas manqué de remarquer le nouveau tatouage de Claude: le portrait de son ami Karim, sur son bras droit.



Rappelons qu'en plus d'avoir écrit et foulé des scènes ensemble, les deux hommes étaient, avant tout, des amis.

À voir aussi sur Le Sac de chips

s

s