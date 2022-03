Tout sur Marily Dorion, l'Académicienne au grand coeur voyageur

Partager







Grande voyageuse, c'est à Star Académie que Marily Dorion accomplit sa plus grande expédition, celle de poursuivre son rêve de devenir chanteuse, objectif ultime depuis qu'elle est toute petite.

Pour elle, chanter c'est une passion, elle veut saisir l'opportunité de Star Académie et l'utiliser à son maximum. Elle peut compter sur son copain, ses amies et sa famille pour l'encourager à poursuivre son rêve.

• À lire aussi: Tout sur Édouard Lagacé, l'Académicien qui fait tourner les têtes

Voici 12 choses à savoir sur Marily Dorion de Star Académie:

1. Son parcours musical

Marily a commencé à chanter vers cinq ans et, depuis, la musique ne l'a jamais quittée. Elle a fait toutes ses études jusqu'à l'université dans des concentrations musique. Habituée de travailler avec des foules, elle a été chansonnière dans le Vieux Québec à l'adolescence et a intégré le groupe corporatif Friends & Folks à 16 ans. Quelques années plus tard, à 19 ans, elle est engagée dans un groupe appelé AKASHA. Pendant trois mois et demi, ils sont partis jouer à Dubaï et en Malaisie comme band corporatif de l’hôtel Hilton de Kuala Lumpur. Ce fut grandement formateur au niveau de son expérience scénique!

2. Pourquoi Star Académie

C'est à la suite d'un pari avec son copain qu'elle s'est inscrite sans jamais avoir vraiment écouté Star Académie. Il trouvait qu'elle ne mettait pas assez à profit son talent. L'Académie est pour elle l’occasion de plonger tête première dans son rêve de jeune fille!

3. L'ancienne Académicienne qui l’inspire le plus

L'ancienne Académicienne qui l’inspire le plus est Rosalie Ayotte, de l'édition 2021. Marily dit se reconnaître en elle avec son timbre de voix doux et mélancolique. Elle a, tout comme elle, le souhait de devenir une auteur-compositrice-interprète.

4. Sa chanson d'audition pour Star Académie

La Folie en Quatre de Daniel Bélanger, l’un de ses compositeurs et interprètes préférés au Québec.

5. Sa chanson préférée du moment

Care for your mother, de Jordan Mackampa.

6. L’artiste musical avec qui elle rêverait de collaborer

Jamais un choix évident de n'en choisir qu'un, mais un artiste à l'international avec qui elle aimerait collaborer est le groupe folk rock américain Bon Iver.

7. Son premier concert

À 7 ans, elle a pu voir Ariane Moffatt au Festival d’été de Québec.

8. Son inspiration mode

Pour elle, Klo Pelgag rock tout simplement tous les styles et tapis rouges qu'elle foule depuis son ascension dans le monde musical québécois.

9. Son crush célébrité

Elle craque pour le chanteur australien Matt Corby.

10. Son signe astrologique

Marily est née sous le signe du Verseau, un signe d'air qu'on associe aux gens qui ont une personnalité unique. Âme libre et créative, cette Académicienne aime la vie et ceux qui en font partie!

11. Ses autres passions

Marily est aussi passionnée de travail social. D'ailleurs, elle venait tout juste d'entamer sa maîtrise avant de débuter le processus de Star Académie.

12. Ses projets secrets

Elle souhaite travailler sur un EP à la sortie de son aventure, idéalement pour l'automne ou l'hiver 2023. On a hâte de le mettre dans nos listes de découvertes à écouter.

Suivrez la progression de Marily à Star Académie lors des quotidiennes du lundi au jeudi à 19h30 et des Variétés le dimanche à 19h sur les ondes de TVA et en rattrapage sur TVA+.

Vidéos qui pourraient vous intéresser: On fouille dans la garde-robe des Académiciens