Benoit Charette souligne la mort de Lamine Touré même s'il est vivant et devant lui

Vous savez à quel point on aime les malaises au Sac de Chips. Notre dernier bijou nous provient directement de la présentation du 6e Gala Dynastie, qui récompense l’excellence de la communauté noire, où le ministre responsable pour la lutte contre le racisme a annoncé la mort de Lamine Touré... qui est toujours vivant et surtout, qui était présent dans la salle.

Benoit Charette a fait une petite bourde lors de son discours au Gala Dynastie. Lamine Touré est le propriétaire du Club Balattou et le fondateur des festivals Nuits d’Afrique et Vues d’Afrique. Il devait recevoir un prix hommage lors du gala, mais le ministre Charette l’a présenté comme étant mort.

«En écrivant mes quelques mots, je me suis rappelé que nous avions perdu de dignes représentants du milieu culturel au cours des derniers mois. On peut penser à Lamine Touré. Je me souviens de nombreuses soirées au Balattou. Mes sympathies, sincèrement».

Bien évidemment, les gens dans la salle se sont exclamés en pointant du doigt Touré qui était bien assis sur son siège.

Se rendant compte de sa bourde, il a vite rectifié le tir en s’excusant.

La scène n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux et les gens se sont tous indignés de son erreur.

J’ai immédiatement présenté mes excuses à M. Touré et nous avons pu en rire ensemble. Nous avons convenu de partager quelques pas de danse ensemble lors d’un prochain passage au Balattou! 😉 — Benoit Charette (@CharetteB) March 7, 2022

Pour sa part, Benoit Charette a pris le temps de s’excuser sur les réseaux sociaux.

Méchant malaise!

