Des bombardements font 13 morts, 3e ronde de pourparlers: les derniers développements de la guerre en Ukraine

Alors qu'une troisième session de négociations russo-ukrainiennes a été lancée lundi matin au Bélarus, les forces russes poursuivaient leur siège de Marioupol. Des bombardements visant une boulangerie industrielle ont aussi fait 13 morts. Voici les derniers développements de la guerre en Ukraine.

Un bombardement fait 13 morts

Au moins 13 personnes sont mortes lundi dans des bombardements qui ont touché une boulangerie industrielle à Makariv, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Kyïv, ont indiqué les services de secours ukrainiens.

Dans un message sur Telegram, les services ont indiqué qu’environ 30 personnes se trouvaient dans le périmètre de la boulangerie au moment des bombardements. Le message a cependant été effacé peu après, sans autre précision.

AFP Des soldats ukrainiens aident une femme à traverser un pont détruit par des frappes russes alors qu'elle évacue de la ville de Irpin.

Nouvelle session de négociations

La troisième session de négociations russo-ukrainiennes visant à trouver un règlement au conflit en Ukraine a commencé lundi soir au Bélarus, ont rapporté les agences de presse russes et bélarusse.

«Le troisième round de pourparlers a commencé à Belovejskaïa Pouchtcha», parc national à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, a indiqué l’agence de presse bélarusse Belta sur son compte Telegram, en publiant une photo de délégations russe et ukrainienne assises à la table de négociations.

La situation sur le terrain au douzième jour

Les lignes de front ont peu évolué au cours des dernières 24 heures, la capitale Kyïv restant sous contrôle ukrainien, tout comme Kharkiv (nord-est), malgré d’intenses bombardements russes.

L’Est

Kharkiv, à 50 km de la frontière russe, était toujours lundi aux mains des troupes ukrainiennes malgré d’intenses bombardements, selon des observateurs occidentaux. La deuxième ville ukrainienne, frappée de plus en plus fort, est désormais encerclée, de mêmes sources.

AFP Un homme accompagne une vieille dame vers un abri dans le sous-sol d'un immeuble de Kharkiv.

Les forces russes mènent aussi une offensive à partir des territoires séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk (est), mais l’ampleur de leur avancée restait inconnue.

Les combats ont été intenses autour et à l’intérieur de la ville de Sumy (nord-est), où le gouvernement ukrainien fait état d’un pilonnage russe.

Kyïv et le Nord

Kyïv reste sous contrôle ukrainien, malgré d’importants bombardements. Des observateurs occidentaux ont relevé la présence d’une colonne de centaines de véhicules russes au nord de la capitale, près de l’aéroport de Gostomel.

La ligne de front se trouve désormais à 20 km de Kyïv, selon des sources françaises.

D’intenses affrontements ont eu lieu dans les environs de Gostomel, mais la colonne n’a que peu progressé ces derniers jours. Le maire de cette ville a été tué par les forces russes, ont indiqué les autorités locales.

L’Ukraine garde également le contrôle de Tcherniguiv, au nord de Kyïv, dont le centre-ville a été pilonné ces derniers jours, tuant de nombreux civils.

L’armée russe semble avoir fait des progrès «minimes» sur le terrain durant le week-end, selon le ministre de la Défense britannique.

Le Sud

Les Russes assiègent la ville portuaire de Marioupol, qui résiste toujours. Des tentatives d’évacuation de quelque 200 000 civils ont échoué à plusieurs reprises. Les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité de ces échecs.

AFP Des adolescents creusent des tranchées pour les soldats ukrainiens près de Marioupol.

La prise de cette cité d’importance stratégique permettrait à la Russie d’effectuer la jonction entre ses forces en provenance de la Crimée annexée, qui ont déjà conquis les villes clés de Berdiansk et de Kherson et menacent désormais Mykolaïv, plus à l’ouest, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass (est).

AFP Un soldat ukrainien près de Marioupol.

Odessa, où se trouve le principal port d’Ukraine - sur la mer Noire -, encore aux mains des Ukrainiens, n’a pour l’instant pas été touchée. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche la Russie de se préparer à bombarder la ville.

L’Ouest

L’ouest de l’Ukraine est pour l’instant largement épargné par les combats. Sa plus grande cité, Lviv, est devenue une plaque tournante pour les missions diplomatiques, les journalistes et les Ukrainiens cherchant à se mettre en sécurité ou à fuir dans un pays voisin.

M. Zelensky a affirmé dimanche que des frappes russes avaient détruit l’aéroport de la ville de Vinnytsia, à quelque 200 kilomètres au sud-ouest de Kyïv, bien au-delà de l’avant-garde des forces d’invasion.

Victimes

La Russie a annoncé mercredi dernier que 498 de ses militaires avaient été tués en Ukraine, selon le premier bilan annoncé de ses pertes dans cette guerre, qui n’a pas été actualisé depuis.

L’Ukraine et des observateurs occidentaux assurent de leur côté que le bilan est très nettement supérieur. Kyïv affirme que plus de 11 000 soldats russes ont péri.

L’ONU a déclaré vendredi avoir comptabilisé 364 civils tués en Ukraine, dont 25 enfants, un bilan potentiellement largement sous-évalué.

Réfugiés

Quelque 1,7 million de personnes ont déjà fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion de ce pays le 24 février, dont plus de la moitié ont été accueillies en Pologne, selon le dernier comptage du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

