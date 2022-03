God of War: Amazon serait en négociation pour adapter la franchise à la télévision

Partager







Après Fallout et (possiblement) Mass Effect, Amazon s’apprêterait maintenant à adapter God of War pour la télévision, a appris Deadline.

Selon des sources du média américain, la branche de diffusion sur demande du groupe, Prime Video, serait en négociation pour porter au petit écran la populaire franchise de Sony.

Toujours d’après les informations de Deadline, les créateurs de la série The Expanse, Mark Fergus et Hawk Ostby, de même que l’auteur-directeur de Wheel of Time, Rafe Judkins, pourraient être impliqués dans cette adaptation télévisuelle de God of War.

Si ces rumeurs s’avèrent fondées et, surtout, qu’elles se concrétisent, la franchise développée par Santa Monica Studio irait notamment rejoindre Twisted Metal, du côté de Peacock, et The Last of Us, chez HBO, au rayon des propriétés intellectuelles de PlayStation bientôt portées à la télévision.

Cela dit, il est à noter que, lorsque contactés par Deadline, Amazon et Sony n’ont pas voulu commenter les échos de la publication spécialisée.

Rappelons qu’en mai 2021, Sony avait affirmé dans un reportage du New York Times ne pas prévoir adapter prochainement au petit ou grand écran les aventures de Kratos, démentant du coup les rumeurs qui flottaient sur le Web à ce moment. Il faudra donc voir si, encore une fois, il s’agit d’une fausse alerte... ou si le géant japonais a tout simplement changé d’idée entre-temps.

Quant au prochain volet de la franchise sur console, God of War Ragnarök, PlayStation a réitéré plus tôt cette année que le jeu devait toujours sortir sur PS4 et PS5 en 2022.

