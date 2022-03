Halo Infinite: des nouvelles du mode coop et de l'éditeur de niveau Forge

Partager







343 Industries a donné des nouvelles du mode coop en ligne et en écran partagé d'Halo Infinite, de même que de l’éditeur de niveau Forge.

Dans une publication relayée sur le site Halo Waypoint vendredi, le studio a ainsi tenu à partager aux joueurs les priorités sur lesquelles travaillait son équipe en ce moment.

«La réalité est qu'il faudra plus de temps pour être en mesure d’offrir une expérience coop en ligne à 4 joueurs de haute qualité et complète dans le monde immense et ouvert de Halo Infinite», peut-on lire dans le texte. «Nous nous engageons également à offrir une excellente expérience coop en écran partagé à 2 joueurs sur toutes les consoles Xbox.»

De ce fait, 343 Industries a malheureusement annoncé que les campagnes coop en ligne et en écran partagé ne seront pas déployées au lancement de la saison 2, en mai prochain. Le studio espère toutefois annoncer une date de sortie bientôt.

L'entreprise a aussi tenu à rassurer les joueurs que leur équipe faisait «de grands progrès sur Forge» et que le mode est actuellement en test entre les mains de quelques chanceux. Le développeur prévoit des tests publics plus tard cette année. De ce fait, l’objectif est de déployer Forge en même temps que la saison 3.

On rappelle que la sortie d'Halo Infinite était prévue en même temps que celle de la Xbox Series X/S en novembre 2020, mais que la parution du titre avait finalement été repoussée à décembre 2021 sur PC, Xbox Series X/S et Xbox One.

