Le CH a tenu son traditionnel souper des recrues: voici de quoi elles avaient l'air

Partager







Être une recrue dans une équipe sportive vient souvent avec une initiation. C’est le cas chez les professionnels aussi, notamment chez le Canadien. Le Tricolore aurait tenu son traditionnel souper des recrues dans un restaurant de Vancouver: voici de quoi avaient l’air les jeunes loups du CH.

• À lire aussi: Le Canadien pourrait porter un troisième chandail inspiré des Expos l’an prochain

• À lire aussi: Voici les 13 membres du Canadien qui devraient partir selon vous

La tradition du souper des recrues existe à travers la LNH. Le but est quand même simple: les plus jeunes joueurs doivent payer le souper aux vétérans de l’équipe. Le seul problème, c’est que la plupart d'entre eux ne font pas le même salaire que les plus âgés de l’équipe... et que ces derniers choisissent évidemment un restaurant dispendieux.

Les joueurs du CH se seraient rendus au Blue Water Cafe de Vancouver, où ils ont été accueillis par un spécialiste des fruits de mer.

Ce dernier a publié une photo sur Facebook de deux grandes tables ornées de plateaux de fruits de mer et de beaucoup, beaucoup de homards.

Bien évidemment, qui dit souper des recrues dit accoutrements. En ordre, Cayden Primeau, Jake Evans, Alexander Romanov (accroupi), Nick Suzuki, Cole Caufield, Corey Schueneman et Michael Pezzetta ont dû s’habiller en plongeur pour l’occasion. Honnêtement, on a déjà vécu pire que ça!

Bienvenue dans la grande ligue, les gars!

À voir aussi sur Le Sac de chips:

s

s