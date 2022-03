Star Académie : Marily éclate en sanglots et quitte le post-mortem

Partager







Sauvée par les professeurs ce dimanche suite à son interprétation de Je t’aime, je t’aimais et je t’aimerai, de Francis Cabrel, voilà que Marily Dorion est déjà remise en évaluation. En effet, pas de répit pour la Montréalaise qui n'a pas su contrôler ses émotions suite aux critiques de Lara Fabian durant le post-mortem.

Comme à chaque dimanche après le Variété, les Académiciens ont rencontré leur directrice dimanche le 6 mars en fin de soirée pour passer en revue le spectacle. C'est durant l’écoute du numéro d’ouverture avec Angèle que Marily a elle-même noté un certain manque de justesse durant la chanson Tout oublier.

Clairement intimidée d’être en direct avec la méga star, Marily a été victime de nervosité. Critique envers elle-même, Marily avait ceci à dire à propos de sa performance: «On dirait que je suis entre la souffrance et le plaisir».

La jeune femme a avoué s'être emportée durant le numéro et avoir profité du moment. Lara Fabian lui a alors expliqué qu'il n'y avait rien de mal en soit là-dedans, mais qu'elle devait tout de même sortir le scalpel.

« C’est correct d’être libre et dans une zone de confort, mais pas si elle affecte la performance. Il ne faut jamais lâcher la concentration sur nous. Je crois que la valeur ajoutée d’être nous-mêmes est importante et que tu mérites de le découvrir », a dit Lara.

Plus tard dans le post-mortem, une fois les mises en évaluation annoncées, Lara s'est alors penchée sur la performance solo de Marily.

L'Académicienne était très fière de son interprétation, mais la directrice avait tout de même quelques notes, notamment à propos des libertés que Marily a prises dans la mélodie pour adapter la chanson à son style. C'est là où la tension a monté.

«Il y avait des très bonnes choses dans ta performance, mais tu as pris des libertés et tu as fini par modifier la chanson qui font que je crois que le public s'est perdu», a expliqué Lara.

Marily n'était alors pas en accord avec la directrice.

«Honnêtement, je prends tes commentaires,», a-t-elle répondu à Lara, «...mais je suis fière et je n’aurai pas fait la mélodie autrement puisque je la sentais comme ça.»

Lara a alors tenté de rassurer Marily, lui expliquant qu’au final les professeurs l’ont choisie pour ça, pour son désir de mettre sa couleur dans son art et qu’ils croient en son talent et qu’ils sont fans d’elle.

La directrice a ensuite enchaîné, commençant à décortiquer la performance de Jérémy. Par contre, incapable de retenir ses larmes, Marily s'est empressée de quitter le salon.

Voyez la réaction de Marily juste ici :

Un peu plus tard durant le post-mortem, Marily est revenue, expliquant qu'elle ne voulait pas être impolie, mais trouvait qu'il n'était pas approprié de pleurer durant le numéro joyeux de Jérémy. On la comprend!

Ne manquez pas de suivre Marily et tous les Académiciens lors des quotidiennes du lundi au jeudi à 19h30 et des Variétés le dimanche à 19h à TVA, ou en rattrapage sur TVA+.

