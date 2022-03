The Legend of Zelda: 45 % de rabais sur le coffret de livres «Legendary Edition Box Set»

Partager







À la recherche d’un peu de lecture de chevet? Ce coffret de livres de Legend of Zelda, offert à un prix plus qu’intéressant, est parfait pour les collectionneurs et les grands fans de la franchise.

Ce coffret de luxe comprend cinq volumes, en couverture rigide, de la série de mangas The Legend of Zelda et une affiche exclusive dessinée par Akira Himekawa. Le tout empaqueté dans un coffre à trésor unique, ce qui en fait un objet de collection à placer bien en vue.

Habituellement affiché à 170 $, on peut obtenir ce coffret de livres Legendary Edition de The Legend of Zelda pour seulement 91,65 $.

Pour commander le coffret de collection, c’est par ici.

Voici le contenu de la boîte:

Courtoisie Amazon

Courtoisie Amazon

Courtoisie Amazon

Courtoisie Amazon

Courtoisie Amazon

Courtoisie Amazon

