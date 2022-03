Une propriété étonnante avec une terrasse et un garage à vendre dans Hochelaga-Maisonneuve à 1 199 000$

Partager







Avec le marché Maisonneuve comme voisin, cette propriété, construite en 1900 dans Hochelaga-Maisonneuve, est unique en son genre.

Vous pouvez y accéder par l'une des trois entrées. En entrant par le niveau jardin, vous débarquez dans l'espace garage qui pourrait être reconverti en bureau.

Ultramoderne, la propriété marie différents matériaux et propose un total de 13 pièces, dont trois chambres, une salle de bains et une salle d’eau.

En empruntant le premier escalier extérieur, vous aurez accès à l'étage des chambres. Deux chambres se trouvent au rez-de-chaussée. La chambre principale est spacieuse et offre un accès extérieur. La deuxième chambre est aussi de bonne dimension. Une salle de bains complète avec bain et douche se trouve également à cet étage.

L’aire de vie principale se trouve au deuxième étage. Une importante fenestration permet à cette grande pièce de baigner dans la lumière.

Les planchers en contre-plaqué, les détails de métal et de fer et les poutres apparentes confèrent un look rustique et industriel à l’endroit.

La cuisine, au design singulier, a été rénovée sur mesure. Elle possède une cuisinière au gaz, un congélateur et un réfrigérateur séparés ainsi qu'un agréable comptoir-lunch.

Le salon est gâté par la présence d’un poêle à gaz. Une salle d'eau se trouve également à cet étage.

Une terrasse bien aménagée est accessible de la salle à manger. Il s’agit de l’endroit parfait pour boire son café du matin ou se reposer en fin de journée pour l’apéro.

À l'étage supérieur, vous trouverez une magnifique mezzanine avec une cuisine et un bar. Une porte donne accès à la terrasse extérieure.

Il est possible d’aménager une chambre sur ce troisième étage.

Au sous-sol, vous trouverez une troisième et dernière chambre (pas encore aménagée), un atelier et une salle de lavage.

Situé en arrière-cour, cet immeuble est accessible par le marché Maisonneuve, la ruelle ou la rue. Un passage piétonnier mène à la propriété.

À deux pas de la promenade Ontario et du marché Maisonneuve, cette propriété est idéale pour les personnes qui souhaitent s’établir dans ce quartier en pleine effervescence.

Maxime Tardif et David Tardif, de l’équipe Tardif chez Royal LePage Altitude, s’occupent de la vente. Le prix demandé est 1 199 000$.

