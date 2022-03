Une petite ukrainienne émeut le web en chantant le thème de la Reine des neiges dans un abri anti-bombes

Partager







La magnifique interprétation de la chanson-thème du film La Reine des neiges par une fillette ukrainienne terrée dans un abri bouleverse les internautes du monde entier.



Les images de cette performance, d’abord publiées jeudi le 3 mars dernier sur les réseaux sociaux, sont depuis devenues virales.

On y voit la petite Amelia, cachée avec plusieurs personnes dans un abri anti-bombes de Kyïv, chanter la fameuse pièce issue du film de 2013, originalement nommé Frozen, en anglais.

C’est une dénommée Marta Smekhova, qui visitait l’abri pour aider à le décorer, qui a publié la vidéo, avec la permission de la mère d’Amelia.



Dans sa publication, elle explique les circonstances dans lesquelles la vidéo a été tournée.



«La fillette était si sociable, si bavarde... Elle raconta qu’en plus de dessiner, elle adorait aussi chanter. Et elle murmura que son rêve était de chanter sur une grande scène devant un public», indique Smekhova.

Elle l’a donc convaincue de chanter à ce moment-là, pour les gens présents dans l’abri.



«Dès le premier mot dans l’abri anti-bombes, il y a eu le silence complet. Tout le monde a remis ses affaires à plus tard et a écouté la chanson interprétée par cette petite fille qui rayonnait de lumière», ajoute celle qui filmait la scène.



Émus, «même les hommes ne pouvaient retenir leurs larmes».

Elle conclut ensuite son message en s'adressant à l’envahisseur russe.



«Amelia, ton chant n'a laissé personne indifférent! Regardez, les Russes, contre qui vous êtes en guerre! Seul un lâche peut se battre contre des civils, enlever l'enfance d'enfants sans défense! Tu laisses mijoter tes enfants, en les faisant chair à canon... Et nos enfants rayonnent de lumière, et même dans le sous-sol sombre et humide, elle ne s'estompe pas, mais s'enflamme encore plus fort! Et le monde entier applaudit nos enfants! 👏👏👏 Bravo, Amelia !!!», souligne avec beaucoup de justesse Smekhova.

