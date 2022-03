16 artisans de l'Ukraine que vous pouvez encourager sur Etsy

Partager







Comme la guerre en Ukraine touche toute la planète, plusieurs cherchent des façons d’aider. L’une d’entre elles est d’encourager des artisans de là-bas, et la plateforme Etsy facilite grandement la chose.

La situation étant critique en Ukraine, bien des habitants ont besoin d’argent pour se reloger et se nourrir. Grâce à Etsy, on peut faire un don direct aux Ukrainiens en se procurant de l’art numérique. Pourquoi numérique? Car les habitants de l’Ukraine n’ont pas accès aux systèmes de poste et de livraison à l’heure actuelle.

Pour les trouver, sur Etsy, cherchez Digital files. Ensuite, dans les filtres, sélectionnez l’Ukraine dans les pays de provenance.

Etsy a décidé de retirer tous les frais ajoutés pour les artisans de l’Ukraine. De cette façon, si vous achetez une pièce provenant du pays, l’entièreté de vos sous ira directement à l'artisan.

Voici donc 16 artisans ukrainiens à encourager dès maintenant

Cet artiste propose des patrons pour de la courtepointe. L’hirondelle est un symbole de protection de la maison. Résultat magnifique!

Patron de courtepointe d’hirondelle à 6,66$

Ici, on nous propose des versions imprimées de dessins de fleurs et d'autres plantes de ce talentueux artiste.

Dessin de fleur d’aster à 4$

L’artiste Mary Galka vend plusieurs imprimés colorés et très tendance qui sauront apporter une touche de vivacité dans votre décor.

Nu de Matisse à 3,73$

Pour des patrons de broderie, cet artisan en a plusieurs, tous plus mignons les uns que les autres! On a un faible pour ce quatuor de dinosaures.

Lot de 4 patrons de dinosaures à 19,32$

Anna, la femme derrière cette boutique, offre une quantité presque illimitée de différentes cartes géographiques, certaines à l'aspect rétro et d'autres à l'aspect moderne, de partout dans le monde.

Carte rétro de Montréal à 8,46$

Cette boutique contient des pièces d’art mural parfaites pour une chambre de bébé ou d’enfant.

Dessin de hérissons à 3,33$

Les dessins botaniques sauront compléter plusieurs décors, et ceux-ci sont particulièrement jolis.

Trio de dessins de champignons à 4,72$

Cette artiste propose plusieurs modèles différents, tous très colorés. De plus, plusieurs comprennent un message drôle ou inspirant.

Art imprimable Shine Bright Like A Rainbow à 3,33$

L’artiste derrière cette boutique vend tant des aquarelles que des messages en calligraphie.

Aquarelle d’oiseau sur lotus à 6,66$

Si vous aimez les dessins rétro, cette boutique aura sans aucun doute un sketch qui va vous plaire; les options sont nombreuses.

Duo de fleurs à 14,66$

Le style art déco très coloré des tableaux de cette artiste va vous rappeler Palm Springs dans les années 60, pour le meilleur.

Dessin d’une maison de plage à 10,66$

Cette boutique est remplie de dessins tous plus tendance les uns que les autres. On passe de l’astrologie, du tarot, des étoiles et des planètes à des modèles épurés au style mid-century modern.

Art imprimable de serpent à 6,37$

Les aquarelles apaisantes créées par Tania Yu sont si jolies que vous voudrez les accrocher partout chez vous!

Aquarelle d’eucalyptus à 6,50$

Cet autre artiste d’aquarelles se spécialise en natures mortes, mais aussi en jolies scènes de villages et de maisons de campagne.

Aquarelle de Kyïv à 6,66$

Si le crochet n’est pas déjà l’un de vos passe-temps favoris, il le deviendra grâce à ces patrons mignons comme tout.

Patron de citrouilles en crochet à 5,06$

Pour des imprimés minimalistes et très tendance, on se tourne vers cette boutique qui propose plusieurs modèles différents et magnifiques.

Duo botanique de style midcentury à 18,32$

Pour d'autres façons d’aider l’Ukraine, cliquez ici. À vous de jouer!