Les bracelets rouges : Une saison 2 confirmée pour la populaire série

ALERTE AUX DIVULGÂCHEURS SUR LA SAISON 1 DE LES BRACELETS ROUGES

Excellente nouvelle pour les fans de Justin, Félix, Kim, Flavie, Kevin, Albert et Lou. Les bracelets rouges reviennent pour une deuxième saison. L'annonce a été faite ce mardi 8 mars à Salut Bonjour.

L'histoire de Les bracelets rouges, c'est celle d'une bande de jeunes dont le quotidien se croise lors de leurs différents séjours à l'hôpital et qui finissent par se lier d'amitié. Des bracelets rouges sont donnés aux jeunes qui doivent subir une opération, comme symbole de courage.

La première saison a été saisissante par l'histoire et les interprètes. Audrey Roger (Flavie), Noah Parker (Justin), Anthony Therrien (Félix), Milya Corbeil-Gauvreau (Lou), Étienne Galloy (Kevin), Léanne Désilet (Kim) et Malik Babin (Albert), qui forment la gang des bracelets, ont fait vivre toute une gamme d'émotions aux spectateurs, tout comme l'entourage des personnages principaux et le personnel de l'hôpital.

La version québécoise de la série est réalisée par Yan England. À la base, c'est une histoire écrite par un Catalan, Albert Espinosa. Elle fut inspirée de sa propre vie entre les murs d'un hôpital durant une décennie, de 14 à 24 ans, pour soigner un cancer. La série a été adaptée dans plusieurs pays comme la France et les États-Unis.

Sans trop en révéler, il faut s'attendre à beaucoup de mouvement dans la saison deux de la série. On a déjà dit adieu au personnage de Kim, décédée sur la table d'opération, plusieurs des bracelets rouges pouvaient retourner à la maison et Albert ouvre enfin les yeux après quatre mois dans le coma.

La possibilité d'accueillir de nouveaux personnages et de nouveaux rebondissements pour la prochaine saison est grande!

Voyez le vérité ou conséquence de la gang de Les bracelets rouges.