Le patin à quatre roues est de retour

Les patins à quatre petites roues, appelés communément quads, profitent d’un engouement renouvelé sur Instagram et TikTok. Une communauté inclusive les utilise pour s’adonner à divers sports performatifs, allant de la danse aux figures acrobatiques.

«C’est une communauté inclusive parce que ça vient de l’état d’esprit du derby, qui est une communauté queer qui est ouverte à tous», explique Lola-Lou Fergeau-Mariko, administratrice du groupe CIB Montréal, qui regroupe quelques 1200 fans de quad skates.

Sur TikTok, le hashtag #quadskate récolte presque 100 millions de vues, alors que sur Instagram des skateuses très en vogue attirent des centaines de milliers d’abonnés.

Le patinage à quatre roues regroupe différentes disciplines, comme la danse (roller dance), le derby (course où les contacts sont permis) et le roller skate (acrobatique), que préfèrent Lola-Lou Fergeau-Mariko et ses partenaires de quad. «On repousse nos limites, on vient pour améliorer nos skills et le but c’est de se dépasser», résume-t-elle.

https://www.tiktok.com/@lisa_skates/video/7059569836850023726?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id6937652901666702854

Engouement récent

Le derby a connu une petite renaissance au début des années 2000, mais l’engouement pour le quad au sens plus large est, comme beaucoup de choses, né pendant la pandémie, selon Lola-Lou Fergeau-Mariko.

«Ça a fait se chercher de nouvelles passions à plusieurs personnes», raconte-t-elle. «On voyait des vidéos de chacun qui commençaient à se pratiquer, et alors on a formé un groupe», dit-elle.

Un groupe pour se soutenir

C’est d’ailleurs important de se regrouper entre amateurs de quads pour avoir le courage de pratiquer en public, selon Lola-Lou Fergeau-Mariko.

Surtout pour aller au skatepark, lieu de prédilection pour la pratique plus acrobatique, et où la vague d’amateurs de quads peuvent détonner initialement, avec leurs roues et accoutrements colorés.

En tant que lieu typiquement masculin, le skatepark peut être un endroit intimidant, la présence d’alliées est donc d’autant plus importante pour la pratique du quad selon elle.