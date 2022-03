L'île de l'amour: c'est la fin pour Tommy-Lee et Véroniqua

Partager







On avait entendu des rumeurs quant à la situation amoureuse des ex-insulaires Tommy-Lee et Véroniqua. Personne ne pouvait confirmer qu’ils n’étaient plus ensemble, mais tous les signes pointaient dans cette direction. On apprend aujourd’hui que le couple s’est finalement séparé après seulement quelques mois de cohabitation.

Le couple s’était formé à l’île de l’amour après que Tommy-Lee ait choisi Véroniqua au profit d’Anna-Maëlle, avec qui il avait développé une relation au début de l’émission.

L’arrivée du Bombsquad à l’île de l’amour avait complètement chamboulé les sentiments de Tommy-Lee qui est tombé sous le charme de Véroniqua.

En couple depuis, les deux tourtereaux avaient même décidé d'emménager ensemble récemment.

Après que quelques rumeurs eurent commencé à courir sur leur couple, Tommy-Lee nous a avoué en primeur lundi qu’il n’était malheureusement plus en relation avec sa douce.

Dans une entrevue accordée à HollywoodPQ, il mentionne qu’il reste discret quant aux raisons de leur séparation, mais tient à témoigner tout son respect pour la femme avec qui il a partagé sa vie l’espace de quelques mois.

«Je la respecte énormément, mais vers la fin nos visions n’étaient plus les mêmes. On prenait du temps, chacun pour soi, mais on s’éloignait. Ça me tue encore aujourd’hui d’être loin d’elle, mais c’est pour le mieux», dit-il.

«Et comme elle dit, go with the flow, alors on ne sait jamais ce que le futur nous réserve, mais pour le moment je me concentre sur moi et ma nouvelle compagnie», ajoute-t-il.

Malgré le chagrin qu’il peut ressentir, Tommy-Lee se dit confiant pour l’avenir et se concentre maintenant sur ses projets de compagnie d’excavation.

