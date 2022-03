Changements climatiques: ces 6 comportements font une réelle différence, selon une nouvelle étude

Partager







Ne pas acheter plus de trois morceaux de vêtements par année, avoir une alimentation végétalienne, voyager une fois aux trois ans: une nouvelle étude identifie six changements concrets à notre style de vie qui peuvent faire une grande différence dans la lutte aux changements climatiques.

En adoptant ces six comportements clés, les habitants des pays développés pourraient contribuer à 25% des réductions de gaz à effet de serre mondiales nécessaires pour stabiliser le réchauffement climatique à 1,5°C.

L’étude est basée sur le rapport de recherche Le futur de la consommation urbaine dans un monde à 1,5°C, paru en 2019 et réalisée en partenariat avec l’Université Leeds, le groupe C40 qui réunit des villes luttant contre les changements climatiques et la firme d’ingénierie Arup.

Elle a été dévoilée hier dans le cadre du lancement du mouvement The Jump qui encourage les citoyens de pays développés à «faire le saut» en s’engageant à adopter les six comportements clés.

« [Cette étude] met une fois pour toutes fin un débat à savoir si les citoyens ont un rôle à jouer dans la protection de notre Terre», a déclaré le co-fondateur du mouvement, Tom Bailey, au journal The Guardian.

Il y a urgence d'agir

Selon le plus récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, la crise climatique s’accélère rapidement et notre chance d’éviter ses pires impacts s’amenuise.

«La recherche est claire sur le fait que les gouvernements et le secteur privé ont le plus grand rôle à jouer, mais il est également clair, selon notre analyse, que les individus et les communautés peuvent faire une grande différence», a expliqué Tom Bailey au Guardian.

Les 6 changements à notre mode de vie recommandés sont:

Une alimentation principalement végétalienne, avec des portions saines et pas de gaspillage;

Ne pas acheter plus de trois nouvelles pièces de vêtement par année;

Garder ses articles électroniques pour au moins sept ans;

Prendre l’avion seulement une fois aux trois ans pour un vol court ou une fois aux huit ans pour un vol long;

Se passer d’un véhicule motorisé ou, si on ne peut pas, garder celui qu’on a le plus longtemps possible;

Faire au moins un pas de plus pour bousculer le système, comme: changer de banque pour une institution plus verte ou faire de l’activisme.

