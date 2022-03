Sony: le prochain State of Play sera diffusé le 9 mars

Partager







Un nouveau State of Play de Sony sera diffusé le mercredi 9 mars afin d’offrir aux joueurs plus d’information sur des titres PS4 et PS5 à venir.

Sur son site, Sony confirme toutefois qu’il n’y aura pas de nouvelles concernant les titres prévus pour le PlayStation VR2.

Durant la présentation de 20 minutes, Sony va principalement mettre en lumière les prochains titres d’éditeurs japonais. Mais il y aura quelques annonces de développeurs du monde entier; on ne sait juste pas lesquels.

Il y aura donc peut-être des nouvelles de Final Fantasy 16, mais on espère aussi entendre parler de God of War Ragnarök un peu!

La diffusion aura lieu en direct, sur Twitch et YouTube, le mercredi 9 mars, à 17h (23h en France).

