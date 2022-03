Steam: des studios dirigés par des femmes mis de l’avant dans cette vente de jeux PC

Partager







À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Steam met de l'avant, dans une vente spéciale, des jeux conçus par des studios dirigés par des femmes.

Jusqu’au 11 mars, on aura l’occasion de découvrir plus de 200 de jeux, indépendants et à gros budget, développés par des conceptrices de jeux et des studios dirigés par des femmes.

Présentée par WINGS Interactive, la vente Women’s Day offrira aux joueurs l’occasion de découvrir la diversité du talent derrière certains des jeux les plus créatifs, populaires et uniques, et ce, tout en économisant quelques sous sur leurs coups de cœur. Certains jeux sont même offerts en démo.

WINGS Interactive est un fonds de jeux qui finance des jeux créés par des équipes diversifiées, composées ou dirigées par des femmes et des développeurs de genres marginalisés.

Pour découvrir tous les jeux mis de l'avant dans cette vente, rendez-vous sur la plateforme Steam.

