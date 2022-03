Une mannequin pour Playboy se fait payer jusqu’à 2000$ pour tester la fidélité des hommes

Partager







Une vedette d’Instagram et d’OnlyFans s’est trouvé une activité parallèle lucrative: elle traque les hommes infidèles sur Internet.



Carolina Lekker, qui est récemment apparue sur la page frontispice du magazine Playboy Africa, s’est mise au service des femmes qui soupçonnent leur mari ou leur petit ami d’être un coureur de jupons.

• À lire aussi: Hugh Hefner, le patron de Playboy, exigeait des orgies cinq soirs par semaine et droguait les femmes, selon un nouveau documentaire



Elle leur charge une somme pouvant aller jusqu’à 2000$ pour approcher leur conjoint sur les réseaux et pour mettre à l’épreuve la fidélité de celui-ci.



Elle engage d’abord la conversation sur Instagram (par exemple) et «travaille» le monsieur jusqu’à ce que ce dernier insiste pour la rencontrer.



Si cela arrive, Lekker garde l’argent et montre des preuves de l’insistance de l’homme à sa cliente.



Si, toutefois, monsieur garde son calme et ne convoite pas de rencontre «en vrai», Lekker considère qu’il n’est pas du genre à tromper son amoureuse et elle rembourse donc celle-ci.

• À lire aussi: La star du porno Lana Rhoades a accouché et présente son poupon



«Je les contacte d’abord sur Instagram, et j’attends qu’ils répondent. Je fais la conversation jusqu’à ce que les choses deviennent plus torrides», a raconté la principale intéressée au Daily Star.



«Si après avoir parlé un certain temps, il veut me rencontrer, je garde l’argent parce qu’il n’a pas réussi avec succès le test de fidélité.»



Lekker affirme qu’elle a déjà engrangé plus de 10 000$ en allant à la chasse aux hommes infidèles, jusqu’à présent.



Avec la petite fortune ainsi accumulée, elle espère continuer à «améliorer» son apparence, elle qui a déjà dépensé plus de 150 000$ en chirurgie esthétique.

• À lire aussi: Une modèle OnlyFans affirme faire des «trips à trois» avec son mari et Dieu

Il faut dire qu’elle caresse l’ambition d’avoir «le corps le plus cher sur Instagram».



On lui souhaite la meilleure des chances dans ses projets.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s