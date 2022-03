Winter on Fire: le documentaire à voir pour comprendre la résistance ukrainienne

Partager







Des civils sans défense tués en pleine rue par la police, un président pro-russe, des milliers de manifestants en colère, des forces armées de plus en plus répressives et un peuple qui revendique avec acharnement son droit à la dignité: le documentaire de Netflix Winter of Fire nous plonge en plein cœur de la révolution ukrainienne de 2014 dans un voyage aussi éclairant que bouleversant.

Depuis le début de l’invasion russe, tous les yeux sont tournés vers l’Ukraine qui se bat avec acharnement pour son indépendance.

Le monde entier semble avoir été surpris par la résistance de ce peuple dont l’armée ne fait pas le poids face à l’envahisseur russe.

«Gloire à l’Ukraine» crient les soldats dans nombre de vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, le président Volodymyr Zelensky multiplie les discours patriotiques, jurant que son pays ne se rendra jamais.

D’où leur vient cette fougue, cette bravoure et cette volonté? Pour le comprendre, il faut remonter à la révolution de 2014, dite la Révolution de la dignité.

C’est ce que propose le documentaire de Netflix Winter on Fire, paru en 2015, mais remis en vedette sur la plateforme depuis l’invasion russe, le 24 février dernier.

Le film a été nommé aux Oscars et aux Emmy Awards.

Presque jour par jour, le documentaire nous amène au cœur de cette lutte qui durera près de trois mois.

Les débuts

Winter on Fire débute en novembre 2013 alors que le président Viktor Yanukovych doit signer un accord d’association avec l’Union européenne, tel que promis, mais change brusquement d’avis pour plutôt renforcer ses liens économiques avec la Russie.

Spontanément, des citoyens se réunissent à la place de l’Indépendance de Kyïv pour manifester leur frustration. Ce qui était d’abord un rassemblement plutôt festif deviendra un symbole de résistance après une première tentative de répression brutale de la «Berkut», la police anti-émeute ukrainienne.

Les jours passent et les manifestants continuent de se réunir. En décembre 2013, plus d’un million de personnes défilent dans les rues de Kyïv pour exiger, entre autres, la démission du président.

Un campement s’installe sur la place de l’Indépendance où les manifestants se barricadent et s’entraînent à se battre, prêts à rester sur place coûte que coûte pour défendre ce qu’ils nomment leur «droit à la dignité».

Le réalisateur nous amène avec lui au centre de cette résistanc, caméra à l'épaule, et revient sur ses moments marquants à force d’entrevues avec des manifestants, étudiants, militaires, cardiologue, architecte, prêtres et gens ordinaires qui se sont joints au mouvement au péril de leur vie.

Violente répression

Parce qu’à mesure que le mouvement grossit, la répression va se faire de plus en plus violente jusqu’à ce que les forces de l’ordre en viennent à tirer avec de vraies balles sur les manifestants se protégeant avec des boucliers de fortune.

Attention, les images sont parfois choquantes de violence et d’injustice.

Mais jamais la résistance ne faiblira. Tout au long du documentaire, on sent la combativité et le patriotisme extraordinaires de ce peuple qui se bat pour la démocratie.

La révolution se soldera finalement pour la destitution et la fuite du président Viktor Yakunovych vers la Russie après près de trois mois de résistance et de violents affrontements.

Le bilan fera état de 125 morts, 65 disparus et 1890 blessés.

