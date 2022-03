F-Zero X arrive sur la Nintendo Switch ce vendredi

Partager







Après The Legend of Zelda: Ocarina of Time le mois dernier, ce sera bientôt au tour du jeu de course futuriste F-Zero X de faire son apparition dans la collection de jeux du service Nintendo Switch Online ce vendredi 11 mars.

Paru en 1998 sur la Nintendo 64, F-Zero X proposait déjà à l’époque un débit de 60 images par secondes, même avec 30 bolides en piste simultanément. Évidemment un peu moins impressionnant sur le plan technique aujourd’hui, il n’en demeure pas moins que le titre est un classique, aussi amusant que délirant.

Ce coup-ci, le jeu de Nintendo ajoutera par ailleurs un mode multijoueur en ligne pour la première fois de son histoire.

Vendredi, F-Zero X sera le 13e jeu de Nintendo 64 à s’ajouter au service Nintendo Switch Online, après Ocarina of Time, Banjo-Kazooie et Paper Mario au cours des derniers mois.

Parmi les autres titres qui rejoindront éventuellement la collection, on retrouve notamment Mario Golf, Pokémon Snap et Kirby 64: The Crystal Shards. Reste maintenant à voir quand et dans quel ordre.

Rappelons qu’afin de pouvoir avoir accès aux jeux de Nintendo 64 sur la Switch par le biais de Nintendo Switch Online, il faut s’abonner à «l’ensemble additionnel» du service, lancé en octobre dernier.

L’abonnement premium, qui se détaille annuellement à 63,99 $ et 99,99 $ respectivement pour les plans individuel et familial, donne accès au service en ligne régulier de Nintendo, mais aussi à une sélection de jeux classiques de Nintendo 64 et de Sega Genesis, jouables sur la Switch, de même qu’à l’expansion Happy Home Paradise pour Animal Crossing: New Horizons et, prochainement, l’ensemble de pistes supplémentaires pour Mario Kart 8 Deluxe.

