HyperX: claviers, souris et autres accessoires gaming pour PC et consoles en solde

Une grande sélection d’accessoires gaming de HyperX sont en promotion pour un temps limité.

Parmi ceux-ci, on retrouve des casques, des claviers mécaniques, des souris de jeu et des microphones pour le streaming. Bref, tout le nécessaire requis pour s’équiper et maximiser ses performances dans n’importe quel jeu!

Pour voir toutes les offres sur les produits HyperX: Amazon Canada | Best Buy Canada

Pèse sur start a déniché quelques aubaines qui valent le détour. Les soldes se terminent le 13 mars.

Casques de jeu

Courtoisie Amazon Casque de jeu HyperX Cloud II

Casque de jeu HyperX Cloud II - Rouge (aussi offert en Gris)

139,99 $ 89,99 $

Casque de jeu HyperX Cloud Alpha

139,99 $ 89,99 $

Casque de jeu sans fil Cloud II

189,99 $ 149,99 $

Casque de jeu HyperX CloudX

9 9,99 $ 64,99 $

Casque de jeu HyperX Cloud Stinger

6 9,99 $ 39,99 $

Casque de jeu Bluetooth HyperX Cloud Mix

284,99 $ 189,99 $

Écouteurs HyperX Cloud Buds

84,99 $ 72,18 $

Claviers de jeu

Courtoisie Amazon Clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Origins Core

Clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Origins Core (sans pavé numérique, commutateur Rouge linéaire)

124,99 $ 89,99 $

Clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Origins 60 (format 60 %, commutateur Rouge linéaire)

139,99 $ 99,99 $

Clavier de jeu HyperX Alloy Core RGB (à membranes, résistant aux éclaboussures)

69,99 $ 44,99 $

Clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Elite 2 (commutateur Rouge linéaire)

149,99 $ 129,99 $

Ensemble de touches PBT double shot HyperX Pudding Keycaps

34,99 $ 24,99 $

Souris de jeu

Courtoisie Amazon Souris de jeu HyperX Pulsefire Haste

Souris de jeu HyperX Pulsefire Haste

69,99 $ 49,99 $

Souris de jeu HyperX Pulsefire Core

29,99 $ 25,99 $

Microphones USB

Courtoisie Amazon Microphone à condensateur HyperX QuadCast

Microphone à condensateur HyperX QuadCast

139,99 $ 119,99 $

Microphone à condensateur HyperX QuadCast S

199,99 $ 159,99 $

Microphone à condensateur HyperX Solocast

64,99 $ 59,99 $

