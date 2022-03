Jessie, la fille de Patrick Huard, rend visite à son père à La Tour

Partager







Patrick Huard a eu droit à de la belle et grande visite à La Tour, celle de sa fille, Jessie!



Si on voit à l'occasion son fils, Nathan, et même sa femme, Anik Jean, on n'avait pas encore eu droit à la présence de sa fille aînée sur le plateau. Voilà que la jeune femme était de passage, mardi soir, à l'occasion d'une émission qui se déroulait le jour de la Journée internationale des droits des femmes. Lors de son arrivée, son fier papa avait d'ailleurs l'air très heureux de la recevoir!

Pour l'occasion, l'animateur a invité sa fille, mais aussi deux autres artistes invitées, Sophie Nélisse et Alice Morel-Michaud, afin de laisser la parole à la jeunesse, selon le thème de l'émission, mais avant tout aux femmes.

Capture d'écran



À un certain moment, il a été question des standards qui sont imposés aux femmes dans la société, et à quel point l'expression «deux poids, deux mesures» s'appliquait au quotidien dans ce qui est demandé et attendu des femmes par rapport aux hommes.

La comédienne Alice Morel-Michaud, que le public a adoré suivre dans L'heure bleue, a été la première à témoigner, en disant que pour les femmes, peu importe la décision, les gens vont toujours avoir leur mot à dire.



«Si t'as des enfants, tu ne te rendras jamais au top de ta carrière, si t'as pas d'enfants, tu es trop carriériste et ce n'est pas vu comme quelque chose de bien. Si tu as des formes et des courbes, c'est pas tout le monde qui aime ça. Et si t'en as pas, tu devrais en avoir. C'est de même pour tout», a-t-elle dépeint comme exemples. Rappelons que la jeune femme avait d'ailleurs pris position, il y a quelques mois, à propos de l'opinion publique sur son image corporelle, elle qui a grandi à l'écran, sous le regard des téléspectateurs. Son message avait beaucoup fait écho!

Capture d'écran





Jessie, la fille de Patrick Huard, a tout de suite rebondi sur les propos d'Alice, en abordant la pression qu'on met sur les femmes d'avoir des enfants, en leur demandant constamment quand elles en auront, plutôt que de leur demander si elles en veulent, tout simplement.



«Les gens tiennent pour acquis que les femmes vont vouloir avoir un enfant. Comme s'ils savaient c'est quoi nos besoins. Mais les hommes, par exemple, s'ils disent qu'ils ne veulent pas d'enfant, on n'en fait pas un cas. On ne pose pas plus de questions. “Tu fais ben!” On va dire des affaires de même, mais les femmes c'est: “Non attends, tu vas voir.” Pis ça, je trouve ça stressant», a-t-elle confié.

Dans les commentaires sur Facebook après la diffusion de l'émission, les internautes ont été nombreux à saluer la pertinence des propos des trois jeunes femmes allumées, bienveillantes et brillantes.



Inévitablement, de nombreux messages portaient sur la présence de Jessie, qu'on voit très rarement normalement, qui a beaucoup charmé les téléspectateurs par son éloquence, mais aussi par sa ressemblance avec sa mère, Lynda Lemay.



Jusqu'au 7 avril, ne manquez pas les derniers épisodes de La Tour animés par Patrick Huard, du lundi au jeudi à 19 h, à TVA et TVA+.

