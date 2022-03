Le régiment Azov: qui sont les néonazis ukrainiens dont parle Vladimir Poutine?

Partager







Quand Vladimir Poutine affirme que l’invasion de l’Ukraine a pour objectif de «dénazifier et démilitariser le pays», il pointe souvent du doigt un groupe d’extrême droite: le régiment Azov. Mais qui est ce groupe? Opère-t-il vraiment un génocide contre les russophones d’Ukraine au nom du gouvernement? On fait le point.

• À lire aussi: C’est quoi, au juste, un couloir humanitaire? On vous explique

• À lire aussi: Pourquoi la Russie s'empare des centrales nucléaires en Ukraine? Doit-on craindre le pire?

Comme dans bien d’autres pays dans le monde, dont les États-Unis, la France, la Grèce ou encore l’Allemagne, des groupes néonazis sont actifs en Ukraine. Et par un concours de circonstances, le plus connu de ces groupes, le régiment Azov, a intégré la garde nationale (l’armée) du pays en 2014 et il est depuis financé par le gouvernement ukrainien.

«Quand la guerre a éclaté dans le Donbass en 2014, l’armée ukrainienne était très faible et absolument pas préparée à une guerre, explique le titulaire de la Chaire d’études ukrainiennes de l’Université d’Ottawa, Dominique Arel.

«Donc quand la rébellion s’est organisée, les autorités ont été obligées de faire appel à des volontaires pour défendre la souveraineté de l’Ukraine face aux forces profuses. Parmi ces bataillons de volontaires, quelques-uns étaient affiliés à l’extrême droite, dont le bataillon Azov.»

AFP Des combattants du régiment d’Azov, en janvier 2015.

Originalement de Kharkiv, le groupe s’est particulièrement démarqué en défendant Marioupol. Cette ville, qui croule actuellement sous les bombes russes, est bordée par la mer d’Azov, d’où le régiment tire son nom.

Les faits d’armes de ce groupe ont largement été documentés sur les réseaux sociaux, contribuant à faire connaître Azov dans le pays et à l’international.

Un groupe d’extrême droite

Mais au-delà de ses succès sur les champs de bataille, ce qu’on retient du groupe, c’est surtout que l’extrême droite fait partie de son ADN.

«Une simple recherche sur Google permet de s’apercevoir qu’ils ont l’air d’une bande de néonazis», souligne Dominique Arel.

• À lire aussi: 7 choses que vous devez comprendre pour y voir plus clair

• À lire aussi: C’est quoi, des pourparlers... et à quoi ça sert?

Les combattants d’Azov arborent effectivement les emblèmes nazis comme la croix gammée et les insignes SS sur leur uniforme. Le symbole principal du groupe, formé des lettres I et N sur un fond jaune, pour «Idée Nationale», ressemble au tristement célèbre symbole Wolfsangel utilisé par les néonazis.

Azov est né du mariage entre le gang ultranationaliste Patriot of Ukraine et du groupe néonazi Social National Assembly (SNA), deux groupes notoirement xénophobes.

AFP Des membres du régiment d’Azov lors d’une manifestation en mars 2016.

Ces groupes sont aussi racistes et homophobes dans leurs actions : en plus de se battre au front, les membres d’Azov ont créé une milice de rue, le Corps Azov, reconnu pour s’en prendre aux groupes marginalisés, poursuit le professeur.

«Ils attaquent les groupes marginalisés comme les immigrés roms et les membres de la communauté LGBTQ2+. Ils font un tas de choses qu’on associe à l’extrême droite.»

AFP Des recrues du régiment d’Azov en 2015é

Génocide contre les russophones?

Vladimir Poutine aurait-il raison, donc, d’accuser le gouvernement ukrainien et l’armée d’être infestés de néonazis qui ambitionnent de mener un génocide contre les russophones du pays?

«Absolument pas! C’est un mensonge monstrueux», insiste Dominique Arel, qui rappelle du même coup que le président actuel de l’Ukraine, Volodimir Zelensky, est un russophone d’origine juive.

Photo AFP Le président russe Vladimir Poutine

«Dans sa représentation fantasmagorique de l’Ukraine, tous les Ukrainiens qui résistent politiquement et militairement à la Russie sont des nationalistes fascistes. Donc, quand il parle de dénazifier l’Ukraine, il parle de renverser le gouvernement et d’éliminer toute la classe politique ukrainienne qui, depuis 30 ans et particulièrement dans les huit dernières années, résiste à la Russie. Ça n’a absolument rien à voir avec des groupes d’extrême droite comme Azov», poursuit le professeur.

• À lire aussi: Comment les Russes ont-ils réussi à prendre le contrôle d’une première ville?

Comme les combattants d’Azov ont participé aux combats qui ont coûté la vie «à près de 2000 civils» dans les régions profuses de l’est de l’Ukraine en 2014 et 2015, le président russe se sert de l’image du groupe pour convaincre son peuple qu’un génocide est en cours contre cette population.

Avec «environ 2000 combattants», Azov reste pourtant marginal au sein de l’armée ukrainienne, qui compte aujourd’hui plus de 200 000 soldats, rappelle Dominique Arel.

Échec politique

Si de nombreux Ukrainiens vouent un certain respect à Azov, c’est parce que le groupe a défendu leur patrie avec succès dans le passé, et non pour ses idées d’extrême droite, mentionne Dominique Arel.

La preuve: le parti politique créé par le groupe, le Corps National, a mordu la poussière lors des élections de 2019. Les divers partis nationalistes d’extrême droite, qui ont dû se rassembler pour espérer une percée, n’ont même pas amassé 2% des votes.

«Ça a foiré pas à peu près, ce qui fait que contrairement à d’autres pays d’Europe, l’extrême droite n’est à peu près pas représentée au parlement ukrainien», conclut le professeur.