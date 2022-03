PlayStation Plus: l’abonnement annuel est à 25 % de rabais pour un temps limité

Partager







C’est le bon moment d'essayer le service PlayStation Plus de Sony, puisque l'abonnement annuel à celui-ci est offert à un prix réduit de 25 % pour quelques jours seulement.

Jusqu’au 14 mars, il est ainsi possible de se procurer 12 mois d’abonnement au service en ligne de Sony pour 52,49 $ au lieu de 69,99 $. Le seul hic, c'est que le rabais n'est offert qu'aux nouveaux abonnés. Dommage!

En plus de permettre le jeu en ligne, le service PS Plus donne également accès à plusieurs jeux gratuits chaque mois sur PS4 et PS5, de même qu’une collection de titres dits «essentiels» sur la PS5.

Pour acheter l’abonnement de 12 mois à PlayStation Plus sur le PlayStation Store, rien de plus simple, il suffit de suivre ce lien!

