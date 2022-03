Partager







Cette semaine, Krystel et Audrey-Louise, les deux mamans de l'Académie sont en danger à Star Académie. Pour leur donner un peu de motivation et les encourager à poursuivre l'aventure dans la bonne humeur et l'allégresse, elles ont reçu une visite très particulière.

En effet, Audrey-Louise et Krystel ont pu chacune voir leur fille respective pendant un bloc de deux heures ce mardi, une rare et précieuse visite qui a eu pour effet de recharger leur batterie.



C'est Krystel qui a cassé la glace en accueillant en premier sa petite Elizabeth, 2 ans, dans le manoir de Waterloo. Il faut mentionner que pendant les instants précédant son arrivée, Krystel était plutôt fébrile à l'idée de revoir sa fille. Toutefois, la nervosité s'est envolée dès que l'enfant a franchi le pas de la porte de l'Académie, un cadeau pour sa maman à la main.

Par la suite, l'amoureux d'Audrey-Louise est venu porter la petite Adèle à sa maman. Le poupon, né en septembre, n'est âgé que de quelques mois. Souriante et allumée, Adèle a fait fondre bien des coeurs.

Tous les Académiciens ont pu profiter de la visite rafraîchissante des deux jeunes bébés en jouant à une foule de jeux avec Elizabeth, ou encore en tenant Adèle dans leurs bras.

Il va sans dire qu'il s'agissait d'un moment particulièrement émouvant durant lequel le public a pu apprendre à connaître leurs petites merveilles.

Gageons que cet instant mère-fille a fait un bien fou à Krystel et à Audrey-Louise! Pour voir l'extrait de la rencontre, c'est dans la vidéo ci-haut.

