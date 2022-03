Une militante féministe se retrouve, sans le savoir, sur un chandail vendu en ligne

Partager







Le droit à l’image, vous connaissez? Imaginez que vous retrouvez une photo de vous sur un chandail mis en vente en ligne, sans que vous le sachiez ou que vous ayez donné votre consentement. C’est arrivé à des femmes qui apparaissaient sur une photo reprise par une entreprise de Montréal.

• À lire aussi: La communauté LGBTQ+ en Ukraine s’inquiète pour ses droits

• À lire aussi: Les victimes de violence conjugale dénoncent plus que jamais

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’entreprise JUST A LITTLE FUN (JALF) a mis en vente un chandail crewneck sur lequel apparaissaient des dates importantes en lien avec les droits des femmes au Québec et au Canada.

Image tirée du site web de JUST A LITTLE FUN

Ces dates étaient accompagnées d’une photo prise lors d’une manifestation contre les violences sexuelles organisée en 2020.

Mélanie Lemay apparaît sur cette photo et elle n’a pas du tout aimé la voir imprimée sur un morceau de vêtement. Elle s’est d’ailleurs tournée vers les réseaux sociaux pour dénoncer la situation.

«Sérieusement les mots me manquent pour décrire toute l’indignation que je ressens en ce moment, surtout qu’on n'a jamais été contactées pour en discuter ni même consenties à une telle instrumentalisation», a-t-elle écrit sur Instagram mardi.

«J’ai vraiment été troublée, confie la militante et cofondatrice du groupe Québec contre les violences sexuelles. On leur a demandé [à l’entreprise] très clairement “retirez votre chandail”.»

Mélanie Lemay a été entendue: JALF a retiré le chandail de son site web ainsi qu'une publication qui en faisait la promotion sur les réseaux sociaux. Les clients qui ont acheté le chandail seront, quant à eux, remboursés, indique l’entreprise.

«Je prends le blâme à 100%»

L’image en question, c’est le photographe de rue et artiste montréalais Miroslav Dufresne qui l’a prise.

«J’ai fait l’erreur — et je prends le blâme à 100% — de ne pas avoir communiqué avec tout le monde sur la photo avant d’aller de l’avant avec JALF», admet le photographe, tout en précisant qu’il n’a pas été rémunéré par JUST FOR A LITTLE FUN.

Ce cliché est tiré d’une série croquée lors de la manifestation «C’est assez».

Photo courtoisie - Miroslav Dufresne

Avec JALF, le photographe avait opté pour cette photo en particulier parce qu’elle mettait en scène un groupe de femmes et qu’il n’y avait pas de sujet prédominant.

«La dernière chose qu’on voulait, c’était de causer du tort et on s’en excuse profondément», se défend pour sa part Andréanne Lapointe, cofondatrice de JALF.

Elle prend toutefois une part du blâme.

«Il aurait fallu en faire plus, en s’assurant d’avoir le consentement des personnes dans la photo, reconnaît-elle. Honnêtement, puisque les personnes étaient toutes masquées, je ne pensais pas que ça allait causer du tort.»

C’est bien beau, tout ça, mais l’entreprise avait-elle le droit d’utiliser la photo?

Dans le cas de la photo de Miroslav Dufresne, JALF avait le droit de reprendre la photo.

En effet, elle a été prise à un «événement grand public» - une manifestation - lors duquel il est permis de prendre des photos des participants sans demander leur autorisation, explique la criminaliste Me Nada Boumeftah.

Photo courtoisie Me Nada Boumeftah

De manière générale, pour utiliser une photo de nous, le photographe doit toutefois avoir eu notre permission, nuance Me Boumeftah en entrevue au 24 heures. «C’est à nous de décider si quelqu’un peut prendre une photo de nous et ce qu’elle peut en faire.»

Une personne qui se retrouverait malgré elle sur une photo pourrait entamer des poursuites pour diffamation et atteinte à la vie privée et réclamer un montant d’argent. «Il faut démontrer toute la conséquence d’une telle photo – sans consentement — à notre égard», précise-t-elle.

Et à l’ère des médias sociaux, une fois que la photo a été mise en ligne, elle peut être reprise. «C’est comme si on acceptait de prendre nos vidanges, de les mettre sur le bord de la rue. Au moment qu’ils sont sur le chemin, c’est perdu», illustre Me Boumeftah.

Voici des situations où le consentement des personnes photographiées n’est pas requis

Si vous participez à une manifestation, vous acceptez de facto de vous retrouver dans un lieu public et d’être pris en photo.

Vous vous trouvez devant un monument historique aux côtés d’autres touristes. Une personne prend une photo dans laquelle vous apparaissez et la publie sur les réseaux sociaux.

À un spectacle, une personne filme la foule et publie une vidéo sur les réseaux dans laquelle vous apparaissez.

Une personnalité publique se fait photographier dans la rue.

Une vidéo qui pourrait vous intéresser