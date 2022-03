Voici la première bande annonce pour la mini-série: Obi-Wan Kenobi sur Disney+

Partager







Attention à tous les amateurs de Star Wars dans la place, on a enfin un vrai de vrai aperçu de la série Obi-Wan Kenobi de Disney+.

La plateforme de diffusion a enfin partagé une bande-annonce qui marque le retour d’Ewan McGregor dans le rôle myhtique d’Obi-Wan et l’univers de Star Wars.

La courte série, qui fera ses débuts sur Disney+ le 25 mai, se déroule une dizaine d’années après les événements de Revenge of the Sith. Dans l’aperçu, Obi-Wan semble surveiller le jeune Luke Skywalker sur Tatooine, mais on n’en sait pas vraiment plus pour le moment.

McGregor n’est pas le seul acteur qui revient dans l’univers de Star Wars pour la série. Hayden Christensen reprendra le rôle de Darth Vader, tandis que Joel Edgerton est de retour en tant qu’Owen Lars.

C’est à ne pas manquer sur Disney+ dès le 25 mai 2022.

