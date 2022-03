Dans l’univers musical de Marie-Annick Lépine

Partager







Alors qu’on entraperçoit la fin possible du confinement, Marie-Annick Lépine s’apprête à offrir les chansons de son dernier album dans des bien des salles québécoises.

Son groupe les Cowboys Fringants, pourtant bien établi depuis plus de deux décennies, a vu l’éternel épisode pandémique contrecarrer les plans de ses tournées à plus d’une reprise.

Ce répit forcé à donné l’occasion à la violoniste de formation de peaufiner les chansons de son album Entre Beaurivage et L’Ange-Gardien.

Tout ça combiné à ses nouvelles fonctions de gestionnaire culturelle au Vieux palais de justice de L’Assomption. Sans compter les deux bambins à la maison qui doivent, eux aussi, la garder très occupée.

Même si elle n’a pas le temps de s'ennuyer avec un horaire si chargé, elle garde l’oreille attentive à toutes découvertes musicales.

Ton album est sorti au début de décembre. As-tu eu des shows annulés à cause des mesures sanitaires avant les Fêtes?

Non. J'ai sorti mon album et les Cowboys avaient une tournée très condensée. Le plan, c'était de commencer les spectacles solos au mois de mai. Là-dedans, il y a quand même aussi 2 shows jeunesse que je fais encore avec mon précédent album, J'ai brodé mon cœur.

Comment trouves-tu le temps de pondre un album avec un horaire assez chargé ?

Les deux dernières années ont été assez pénibles. Tout a été reporté. Ça m'a laissé beaucoup de temps pour finaliser un disque solo. Les Cowboys ont réussi à bien s'occuper tout de même. On a fait un beau spectacle avec l'OSM, le film L'Amérique pleure, l'album Les nuits de Repentigny. Une fois que tout ça était terminé, ça nous laissait quand même l’année 2021 assez libre.

Tu joues plusieurs instruments, mais lequel t'as appris en premier?

J'ai appris le piano en premier à l'âge de 5 ans. J'ai fait 2 ans de piano avant de passer au violon.

D’ailleurs, tu as une formation classique en violon...

Oui, une formation classique avec des concours de musique classique et un monde classique avec l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette. J'ai adoré ça comme expérience. Maintenant le côté classique, je le feel moins bien que la musique populaire.

Étais-tu une adepte de musique classique à l’époque?

Pas tant, non. J'ai été un peu traumatisée par les concours quand j’étais jeune. La musique classique, souvent, m’irrite plus qu'elle me rassure. (Rires) Mais c'est une question de vécu. Tranquillement, je me ré-ouvre à cette musique. J’apprécie les arrangements des albums classiques.

Le premier spectacle qui t'a marquée en tant que spectatrice?

Daniel Lavoie. J’avais vraiment apprécié. Un beau spectacle qu’il avait donné à Repentigny en plein air à l'époque. C’est un des premiers vrais concerts que j'ai vu aussi. Il avait déjà tous ces gros hits.

Le premier album que tu t’es acheté avec ton argent?

Moi-même je me surprends à répondre ça mais c'est George Moustaki, ses plus grands succès! Pourtant, quand j’étais plus jeune, j'ai eu la cassette d’Europe, Def Leppard, New Kids On The Block et Samantha Fox...Mais que j'ai payé de ma poche c’était George Moustaki. Il y avait aussi Paul Piché À qui appartient l’beau temps. Richard Séguin, Double vie, c’est un des premiers aussi.

Est-ce tu as une phase musicale à l'adolescence qui te fait sourire aujourd'hui?

Non, j'étais quand même assez grunge. J’étais une fan de Nirvana, de Pearl Jam et je trouve encore que c'est de l’excellente musique. Mais c'est vrai que je connaissais par cœur un album The Power Of Love de Céline Dion. Mais je suis pas gêné de ça. C'était quand même des super belles chansons. Mais c’est très différent de Nirvana!

Tu as conçu le visuel de tes pochettes d’album. Mais seraient tes pochettes d’album préférées?

Tricot machine me revient en tête. Aussi, Plume Latraverse a toujours eu des super pochettes. On aime le côté pince-sans-rire et humoristique avec les jeux de mots de Plume.

J'ai mis beaucoup d'heures sur mes 2 premières pochettes. Pour mon premier album, c'est moi qui ai fait toutes les toiles. Pour le deuxième, j'avais découpé puis fait du collage de différents tissus. Des pochettes comme ça qui prennent autant de temps à faire, il y en a pas tant parce qu’on se rend compte que c’est un peu du temps perdu! (Rires)

Un parolier ou une parolière qui t’inspire ?

Vincent Vallières écrit très bien. J'aime aussi son style musical. C'est mon genre : un peu folk, un peu années 70. J'ai un respect total envers Simon Proulx des Trois accords aussi. Il a réussi à garder le même créneau humoristique un peu déluré durant 20 ans.

Ariane Moffatt écrit vraiment bien aussi. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui réussissent à durer dans le métier parce que je sais que c'est tellement difficile.

Sara Dufour, c'est mon autre coup de cœur. L’écriture parfaite, très tomboy dans son approche. Maude Audet, aussi, c'est franchement bien écrit, bien fait.

Un artiste que tu apprécies depuis longtemps et que tu aimes encore aujourd'hui?

Catherine Durand. Elle m'a accompagné à chacun de mes spectacles solo. C’est une artiste professionnelle jusqu'au bout des doigts. Elle a réussi à gagner sa vie tout en restant dans la marge. Elle devrait être plus connue au Québec.

Avec des jeunes enfants, est-ce qu'il y a une chanson pour enfants que tu n’est plus capable d'entendre?

Ça va peut-être être bizarre ce que je vais dire mais ma grande fille de 9 ans, depuis la sortie de mon album jeunesse en 2016, s'endort avec mon album tous les soirs. Ça fait que je suis plus capable de l'entendre! (Rires).

Pour connaître ses activités, visitez le site de Marie-Annick Lépine.

Écoutez sa liste de lecture.

