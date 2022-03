France Castel se confie au sujet de son seul et unique regret

Partager







Mercredi soir à La tour, Patrick Huard a reçu la visite de Ricardo Trogi et France Castel, alors que le thème de l'émission était «les erreurs de jeunesse».



Le passé assez rock and roll de France Castel a été évoqué à maintes reprises, et la principale intéressée, avec son franc-parler, ne se cache pas de son ancienne vie, maintenant qu'elle est passée à autre chose.

Lorsque Patrick Huard lui a demandé quel était sa pire erreur de jeunesse, la femme de 77 ans a réfléchi un peu, puis a plutôt dévoilé son plus grand, et unique, regret: celui de ne pas avoir pu offrir la stabilité à ses enfants.



Alors qu'on a souvent droit à une France Castel pétillante, au rire contagieux, cet échange, tout en vulnérabilité nous a permis d'être témoins d'un moment très touchant.



«Le reste, je trouve pas que ce sont des erreurs de jeunesse ni d'après jeunesse. Ce sont des expériences que j'avais à passer. Mais ça [ne pas avoir pu offrir la stabilité à ses enfants], c'est une peine», a-t-elle confié, la voix prise par l'émotion.

Elle a poursuivi en disant que bien qu'elle n'était plus dans la culpabilité, car elle comprend désormais pourquoi elle n'était pas en mesure, à cette époque, d'être la meilleure version de soi-même, elle concède avoir encore de la difficulté à se le pardonner, encore aujourd'hui.



«J'aurais pas eu d'assurance que mes enfants auraient été mieux qu'ils le sont. Je sais pas. Mais c'est quelque chose quand même qui est lourd à porter», a-t-elle laissé tomber.



Encore un bel exemple d'un épisode de La tour qui nous offre à la fois des moments comiques et très touchants!



Revoyez l'extrait complet avec France Castel en tête de notre article.



