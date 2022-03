Halo Infinite, No Man’s Sky et plus encore: jusqu’à 80% sur des jeux en monde ouvert Xbox

Partager







La « Promotion en monde ouvert » de Xbox bat son plein et avec des rabais allant jusqu’à 80 % sur plusieurs jeux pour Xbox Series X/S et Xbox One. C'est le moment parfait de regarnir sa ludothèque.

• À lire aussi: Mario Day: rabais sur Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Luigi’s Mansion 3 et plus encore

• À lire aussi: PS Store: excellents rabais sur plusieurs jeux indépendants

Plus d’une centaine de jeux à monde ouvert, y compris Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, Halo Infinite, Red Dead Redemption 2 et plus encore, sont offerts à petit prix. La vente se déroulera jusqu'au 14 mars.

Pèse sur start a sélectionné quelques titres qui valent le détour.

Pour voir toutes les offres de la vente Xbox, c'est par ici.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s