5 cabanes à sucre «apportez votre vin» où aller avec votre gang ce printemps

Partager







Il n'y a rien de mieux que d'organiser une sortie à la cabane à sucre en gang! Le mélange tire d'érable et bonne bouteille de vin est tout simplement incomparable et ça tombe bien car de nombreuses cabanes à sucre du Québec proposent des formules «apportez votre vin»!

Si vous souhaitez vous réchauffer le coeur entre une bouchée de fèves au lard et de crêpe au sirop d'érable, vous ne serez pas déçu durant votre visite à ces érablières!

Voici donc 5 cabanes à sucre où «apporter votre vin»:

À 1h de Montréal

Vous serez accueillis dans un établissement rustique et convivial. La cabane à sucre du Pic Bois propose un menu traditionnel, sous forme de buffet, qui vous sera servi jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Gardez-vous un petit trou pour la tire d'érable sur neige!

1468, chemin Gaspé, Brigham

Tous les détails ici.

À 45 minutes de Montréal

Cette cabane permet d'apporter son vin (mais pas sa bière) afin d'accompagner le repas. Question de digérer le copieux repas qui vous sera servi, vous pourrez profiter des activités, qui vous sont offertes sur le site, dont une balade en traîneau tiré par des chevaux et un spectacle de musique québécoise. Tout le monde est bienvenu sur la piste de danse! Les places sont limitées, il vaut mieux réserver au (450) 258-2467.

5885, route Arthur-Sauvé, Mirabel

Tous les détails ici.

À 2h de Montréal

Située à moins d'une dizaine de minutes du centre-ville de Gatineau, la Sucrerie du terroir se fait un devoir de renouer avec les traditions québécoises. Après avoir dégusté la soupe aux pois, les fèves au lard et le filet de porc à l'érable, vous pourrez profiter des 200 acres que vous offre la nature. La tire d'érable sur neige est servie à volonté et les visiteurs pourront profiter de guimauves grillées sur le feu à bois le samedi et le dimanche. Vous pouvez réserver votre place en ligne.

796, chemin Fogarty, Val-des-Monts

Tous les détails ici.

À 50 minutes de Montréal

Dans cette érablière, située à une trentaine de minutes de la métropole, tout a été repensé : du décor au menu. On vous invite à déguster un repas gastronomique de huit services, que ce soit pour le souper ou pour le brunch. Un menu sans gluten est disponible.

925, chemin Fresnière, Saint-Eustache

Tous les détails ici.

À 1h de Montréal

Cette jolie cabane à sucre colorée et amusante est l'endroit parfait pour ceux qui voudraient savourer tous les classiques du temps des sucres. Crêpes, jambons, fèves au lard et plus encore... Vous ressortirez de là bien rempli!

400, rang Montcalm, Saint-Esprit

Tous les détails ici.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s