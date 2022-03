Elden Ring: on a essayé de reproduire des célébrités québécoises dans le jeu

Partager







Les jeux de FromSoftware sont avant tout connus pour leur difficulté révoltante, mais ils se démarquent également par leur module de création de personnages souvent très complet.

Paru le mois dernier, Elden Ring ne fait pas exception à la règle et offre une fois de plus la possibilité de se façonner un protagoniste aussi joli que Keanu Reeves... ou encore de donner vie à une monstruosité sans nom. Et, évidemment, de créer à peu près n’importe quoi entre ces deux extrêmes!

Devant ce monde de possibilités, l’équipe de Pèse sur start s’est donc donné comme défi d’essayer de reproduire un éventail de célébrités québécoises. Parce que, voyez-vous, un module de création de personnages n’a jamais vraiment été testé tant qu’il n’a pas été utilisé pour concevoir un clone virtuel de Guy Nadon.

Alors, est-ce qu’on a réussi à reproduire de façon crédible le showbizz québécois dans Elden Ring? Les résultats sont, disons, assez variables... On a fait de notre mieux, mais notre mieux n’était peut-être pas suffisant.

On vous laisse en juger par vous-même!

Les Denis Drolet

Photo Agence QMI / Capture d'écran Elden Ring

Laurence Leboeuf

Photo Agence QMI / Capture d'écran Elden Ring

Jean-Luc Mongrain

Photo courtoisie / Capture d'écran Elden Ring

Marina Orsini

Photo courtoisie / Capture d'écran Elden Ring

Guy Nadon

Photo Agence QMI / Capture d'écran Elden Ring

Anne Casabonne

Photo Agence QMI / Capture d'écran Elden Ring

Sondage Laquelle de nos créations est la «moins pire»? Les Denis Drolet Laurence Leboeuf Jean-Luc Mongrain Marina Orsini Guy Nadon Anne Casabonne Elles sont toutes magnifiques! Elles sont toutes épeurantes... Partagez votre résultat sur Facebook

