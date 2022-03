Grosse tempête à l'horizon: jusqu’à 30 cm de neige dans certaines régions

Partager







Le Québec s'apprête-t-il à vivre sa dernière tempête de l'hiver? Préparez-vous à pelleter pendant le week-end, alors que certaines régions de la province pourraient recevoir jusqu’à 30 centimètres.

La tempête affectera plus durement l’Estrie, le Bas-Saint-Laurent, Québec et Sept-Îles, alors que dans la grande région de Montréal, la Montérégie, la Mauricie et une partie de l’Outaouais la neige pourrait être mêlée de pluie, voire de pluie verglaçante.

Entre 10 à 15 cm de neige à Montréal

Selon un bulletin météorologique spécial émis par Environnement Canada, on attend de 10 à 15 centimètres de neige d’ici samedi soir à Montréal, en Montérégie et en Mauricie, les précipitations pouvant commencer dès ce soir ou la nuit prochaine.

Mais c’est dans l’est de la province où de grosses accumulations sont attendues durant la fin de semaine, affectant notamment les secteurs de l’Estrie, de la Beauce et du Bas-Saint-Laurent qui pourraient recevoir jusqu’à 30 centimètres de neige.

À Québec, à Saguenay et sur la Côte-Nord, on prévoit de 15 à 25 centimètres de neige avec des vents forts par endroits de samedi à dimanche matin, alors que les températures seront à la baisse.