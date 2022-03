Le blogueur saoudien Raïf Badawi libéré

Partager







Le blogueur saoudien Raïf Badawi a été libéré vendredi après dix ans de détention pour avoir critiqué les autorités religieuses de l’Arabie saoudite.

C’est ce qu’a confirmé en matinée sa conjointe et ancienne candidate bloquiste à Sherbrooke, Ensaf Haidar, sur son compte Twitter.

La sortie de prison du blogueur ne garantit cependant pas son retour au Canada, puisqu’il est visé par une interdiction de quitter le pays pendant 10 ans.

Photo AFP Ensaf Haidar avec le portrait de son époux, Raïf Badawi

«Il lui sera également interdit d’utiliser les médias sociaux et il a été condamné à une amende équivalente à plus de 300 000 dollars canadiens», avait déploré dernièrement Colette Lelièvre, responsable des campagnes et des actions chez Amnistie internationale Canada.

🙏 UNE NOUVELLE TANT ATTENDUE : Raif Badawi, défenseur des droits humains en Arabie saoudite, a enfin été libéré ! Vous vous êtes mobilisé·e·s par milliers à nos côtés dans la défense de Raif Badawi depuis 10 ans. Un grand merci à toutes et tous pour votre soutien sans relâche ! pic.twitter.com/P1EKHoncQ7 — Amnistie internationale Canada (@AmnistieCA) March 11, 2022

Mme Haidar avait d’ailleurs interpellé le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, dans une lettre envoyée en février dernier afin de réclamer la fin de cette interdiction.

«Nous sommes heureux de ce développement extraordinaire et offrons notre entière collaboration à Raïf Badawi et Ensaf Haidar pour la suite des choses», a écrit vendredi sur le média social le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Ensaf Haidar nous apprend que Raïf Badawi a été libéré par les autorités saoudiennes. Nous sommes heureux de ce développement extraordinaire et offrons notre entière collaboration à Raif Badawi et Ensaf Haisar pour la suite des choses. https://t.co/Ug6dviGq2c — Yves-F. Blanchet 🎗⚜️ (@yfblanchet) March 11, 2022

Un symbole de la liberté d’expression

Raif Badawi est devenu un symbole de la liberté d’expression dans un royaume ultraconservateur régi par une version rigoriste de l’islam.

Aujourd’hui âgé de 38 ans, M. Badawi est sorti de l’anonymat en 2015 lors d’une séance de flagellation sur une place publique en Arabie saoudite qui avait choqué le monde pour son caractère «médiéval», selon l’expression d’une ministre suédoise à l’époque.

Photo courtoisie Raïf Badawi a été condamné à une peine de1 000 coups de fouets et de 10 ans de prison.

Arrêté en 2012, le blogueur qui plaidait notamment pour la fin de l’influence de la religion sur la vie publique, a été accusé d’avoir violé une loi sur la cybercriminalité qui sanctionne l’atteinte «à l’ordre et la morale publiques et aux valeurs religieuses».

Outre sa condamnation à la prison et à 1000 coups de fouet pour «insulte à l’islam», il a vu son site Liberal Saudi Network être fermé après des critiques contre la jadis redoutée police religieuse des moeurs, dont les prérogatives ont depuis été largement réduites.

En janvier 2015, Raif Badawi avait reçu ses premiers 50 coups de fouet sur une place publique de Jeddah. Et il n’avait manifesté aucun signe de douleur selon des témoins.

«J’endure toute cette souffrance cruelle pour avoir exprimé mes opinions», avait-il écrit dans une lettre envoyée de prison et citée en mars 2015 par le magazine allemand Der Spiegel.

Il devait selon sa peine recevoir 50 coups de fouet par semaine pendant 20 semaines, mais les autres séances de flagellation ont été suspendues face au tollé international.

La répression brutale des voix dissidentes et l’emprisonnement des militants en Arabie saoudite sont à ce jour dénoncées par des ONG internationales et l’ONU, même si le royaume cherche à améliorer son image internationale en entreprenant certaines réformes.

La soeur de Raif Badawi, Samar Badawi, ainsi que la militante Nassima al-Sadah ont été elles aussi libérées en 2021 et restent bloquées dans le royaume.