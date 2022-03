La nouvelle collection de maillots Nana The Brand nous donne hâte à l'été!

Partager







Pour plonger dans l'été de la meilleure manière qui soit, Marina Bastarache et son équipe chez Nana The Brand dévoilent la collection Palm Springs. Avertissement: C'est ÉPATANT!

Alliant esprit ensoleillé, girlie et bohème, la collection nous plonge dans les années 70 avec des imprimés retro et des couleurs pastel à faire rêver.

Les modèles sont surprenants par les manches longues, les coupes flatteuses et les détails bien pensés. En tout, ce sont 30 styles de maillots pour passer nos journées à la plage ou autours de la piscine, dans un éventail de tailles allant de XS à 3X, selon les modèles.

S’additionnent des accessoires parfaits pour accompagner votre look d’été et vos moments à la plage, vous verrez.

Découvrez la collection.

LES MAILLOTS

Rayures, fleurs seventies et couleurs douces sont les chefs de file de la collection Palm Springs.

1. Une-pièce Émilie, 80$

Courtoisie

En plus d'être originaux pour la plage, les une-pièces à manche longue peuvent tout aussi bien être portés avec votre jean préféré.

2. Haut Geneviève, 40$ et Bas Geneviève, 30$

Courtoisie

Des styles plus sportifs sont aussi intégrés à la collection.

3. Haut Sophie, 40$ et Paréo, 30$

Courtoisie

Le style de bikini classique avec la touche Nana The Brand dans les imprimés.

4. Une-pièce Lauri, 70$

Courtoisie

Il n'y a pas que les bikinis qui permettent de se dévoiler! Les une-pièces avec anneau sont tout aussi sexy.

LES ACCESSOIRES

La collection Palm Spring inclus une panoplie d'accessoire pour votre look ou encore pour vous suivre dans vos sorties à la plage.

5. Sac Canevas à fleurs, 32$

Courtoisie

On amène ce sac à la plage, mais aussi lorsqu'on va chercher des produits frais au marché!

6. Pince à cheveux surdimensionnée, 12$

Courtoisie

Les grosses pinces deviennent des indispensables pour une coiffure vite faite, bien faite. Celles de la collection Palm Springs ajouteront aussi la mention «Parfaite».

7. Foulard satin, 15$

Courtoisie

Les foulards créés par l'équipe chez Nana The Brand sont sublimes! Des teintes parfaites pour protéger nos cheveux des rayons UV.

8. Lot de petites pinces, 14$

Courtoisie

Des pinces format mini. Elles rappellent les coiffures avec les clips papillons des années 2000, mais en tellement plus jolies!

9. Lunettes Barcelone, 30$

Courtoisie

Ça prenait évidemment des lunettes de soleil à une collection estivale. On adore le côté rétro de celles-ci.

10. Lunettes Santa Monica, 30$

Courtoisie

Vous la sentez, la vibe Bardot? Elles protégeront vos yeux avec style.

11. Tapis de plage, 28$

Courtoisie

La couverture de plage pour être confortable sur le sable et pour un décor Instagramable afin d'immortaliser votre été comme il se doit.

De plus, la collection Palm Spring de Nana The Brand ajoute une collection pour mini cette année. Les mamans peuvent obtenir des looks mère-fille très cutes et agencés grâce à la collection en vente chez Clement. On aime!

courtoisie Nan The brand

Découvrez la collection complète Palm Spring par Nana The Brand sur nanathebrand.com.

