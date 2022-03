Tout sur Krystel Mongeau, la jeune maman déterminée de Star Académie

Partager







Bien connue du public, Krystel Mongeau de Star Académie roule sa bosse depuis un bout de temps devant nos écrans. La jeune maman qui travaille en tant que coiffeuse rêve de chanter pour vivre et elle poursuit son but à l'Académie cette année.

Krystel souhaite être un exemple pour sa jeune fille, Elizabeth, en lui montrant que tout est possible. Soutenue par son copain et sa famille, elle chante avec tout son coeur chaque dimanche.

Voici 12 choses à savoir sur Krystel Mongeau de Star Académie:

1. Son parcours musical

Krystel a un parcours assez impressionnant avec sa participation à Mixmania 4 en 2014 et La Voix en 2018 dans l’équipe de celle qui est maintenant sa directrice de l'Académie, Lara Fabian. Depuis, elle a fait le tour du Québec avec la troupe Québec Issime, dont une participation au spectacle hommage de Starmania en 2019.

2. Pourquoi Star Académie

Depuis deux ans, sa fille est sa priorité. Il était grand temps pour elle de penser à ses rêves pour accomplir le métier qu'elle souhaite faire tous les jours, soit celui de chanter! Star Académie est le parfait tremplin afin d’accéder à ce rêve tout en y apprenant le métier en détail.

3. L'ancienne Académicienne qui l’inspire le plus

L'ancienne Académicienne qui l'inspire le plus est Andreanne A. Malette, pour l'ensemble de la personne qu'elle est et pour ses compositions. Un autre de ses rêves: avoir une chanson signée Andreanne A. Malette. On lui souhaite!

4. Sa chanson d'audition pour Star Académie

Elle a chanté Before He Cheats, de Carrie Underwood. Le style musical de cette chanson est un genre qu'elle affectionne particulièrement et qui la représente bien.

5. Sa chanson du moment

Sa chanson du moment est Dust to Dust de The Civil Wars. Malgré le fait que le groupe n'est plus ensemble aujourd'hui, elle continue d'adorer tout ce qu'ils ont fait.

6. L’artiste musical avec qui elle rêverait de collaborer

Fan de Carrie Underwood, elle souhaiterait pouvoir collaborer avec elle un jour. Ça serait un duo incroyable!

7. Son premier concert

Son premier concert fût celui de l'ancienne Académicienne Marie-Mai, au Centre Bell.

8. Son inspiration mode

Elle s'inspire beaucoup des looks glam de l'animatrice Anouk Meunier.

9. Son crush célébrité

La personnalité de Marie-Lyne Joncas et l'humour de cette artiste font craquer Krystel qui aimerait beaucoup l'avoir comme amie.

10. Son signe astrologique

Krystel est Lion et son côté protecteur de ses amis et sa famille fait d'elle une véritable lionne! Elle inspire plusieurs qualités qu'on associe aux gens de ce signe, comme son charisme, le fait qu'elle aime les défis et qu'elle soit autant à l'aise sous les projecteurs.

11. Ses autres passions

Une autre passion qu'elle adore est son métier de coiffeuse qu'elle pratique depuis quatre belles années déjà.

12. Ses projets secrets

Krystel n'a pas de projets pour le moment, mais ce n'est qu'une question de temps. Une chose est sûre, c'est qu'elle avait hâte que les salles de spectacle rouvrent pour pouvoir enfin consacrer du temps à voir des spectacles et peut-être à en créer un, qui sait !

Suivez la progression de Krystel à Star Académie lors des quotidiennes du lundi au jeudi à 19h30 et des Variétés le dimanche à 19h sur les ondes de TVA et en rattrapage sur TVA+.

