Une institution hôtelière de la Montérégie où ont eu lieu plusieurs mariages a fermé ses portes

C’est très discrètement que le prestigieux Manoir Rouville-Campbell a fermé ses portes le 8 mars dernier.

Il suffit d’une visite sur le site web du luxueux hôtel ayant déjà appartenu à Yvon Deschamps et Judi Richards pour comprendre que c’est bel et bien la fin. Une note est affichée mentionnant la fermeture définitive de l’établissement en date du 8 mars et des explications pour les clients qui auraient un contrat en cours, une carte-cadeau ou un certificat-cadeau non utilisés .

Le Manoir Rouville-Campbell, classé immeuble patrimonial, est non seulement reconnu pour son architecture néogothique d'inspiration Tudor, mais également comme lieu de prédilection pour les mariages. De nombreux mariés se sont en effet dit «oui, je le veux» à l’intérieur ou sur le terrain de cette sublime résidence de Mont-Saint-Hilaire.

Mis en vente en octobre 2021 pour la somme de 28 millions, cet impressionnant joyau québécois ne semble pas encore avoir trouvé preneur puisque la fiche immobilière est toujours active.

