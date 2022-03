Une propriété contemporaine signée par un architecte ET une designer, à vendre dans Rosemont pour 1 495 000$

Partager







Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de voir une maison contemporaine aussi inspirante.

Conçue par l’architecte Henri Cleinge (Crew Collective), cette maison se distingue par sa sobriété et ses lignes épurées.

Aurélien Garçon

Vous trouverez, sur le toit, une magnifique terrasse aménagée avec un spa.

C’est à la designer Manon Bélanger que revient le mérite de l’habillage de cette impressionnante propriété.

Sur 1739 pieds carrés, elle présente trois chambres et deux salles de bain. Un stationnement privé est compris dans la vente.

Aurélien Garçon

Dans l’aire de vie principale, au rez-de-chaussée, les yeux sont aussitôt rivés sur la cour intérieure de la maison. Baigné de lumière, il s’agit du lieu parfait où décompresser, de même que du lieu parfait où aménager une jolie serre en été, comme les propriétaires actuels l'ont fait.

Un balcon est d’ailleurs accessible de la salle à manger.

Maxime Brouillet - photographe

La cuisine, moderne à souhait, profite d’un grand îlot noir, d’un comptoir en marbre et en FENIX et d’une apparence épurée. Cette cuisine est absolument digne d’un magazine de design et d’architecture.

Les électroménagers sont dissimulés derrière les meubles intégrés.

Les hauts plafonds laissent entrer énormément de lumière dans la pièce principale. Avec les planchers en béton poli chauffé, la cloison en verre de la cour intérieure et les détails architecturaux, la maison respire le calme et la tranquillité.

Maxime Brouillet - photographe

Vous trouverez les chambres ainsi qu’une somptueuse salle de bain contemporaine.

Une deuxième chambre sert actuellement de bureau. Il s’agit du lieu parfait où télétravailler.

La chambre principale est digne d’un hôtel-boutique. Encore une fois, les grandes fenêtres contribuent à l’effet saisissant de la pièce. Une salle de bain presque monochrome saura plaire aux amoureux de design.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour la visite complète de cette impressionnante propriété contemporaine!

Un accès à la terrasse et une pièce-penderie sur mesure sont d’ailleurs offerts de la chambre principale.

Aurélien Garçon

Un spa suédois se trouve sur la terrasse. Il est inclus dans la vente de la propriété.

Marie-Yvonne Paint chez Royal LePage Héritage s’occupe de la vente de cette propriété. Le prix demandé est de 1 495 000$.

