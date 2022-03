Vice-président de sa compagnie à 26 ans : il vit de sa passion pour la construction

Partager







Tout petit, assis sur la banquette arrière de la voiture familiale, Dany Buswell regardait déjà les chantiers de construction les yeux ronds d'admiration.

Plusieurs années plus tard, le jeune homme est aujourd'hui ingénieur, prend la relève de son entreprise familiale de soudure et souhaite casser les codes de la hiérarchie.

« Quand j’étais jeune, je disais vouloir construire des maisons et à 14 ans, je savais déjà que je voulais devenir ingénieur », explique-t-il.

En lui parlant, on réalise vite que pour lui, les intérêts et le métier, ce sont deux concepts assez indissociables.

Derrière chacune des passions, une foule d’options

Sans se poser de questions, il s’inscrit au baccalauréat en Génie de la construction à l'École de technologie supérieure (ÉTS), un domaine multiple et diversifié où les possibles avenues professionnelles abondent.

Pour Dany, cette infinité de voies à naviguer a certainement été une surprise, mais impossible de se perdre là-dedans. « J’avais déjà une idée précise de ce que je voulais faire. J’ai monté mon développement professionnel et mes formations par rapport à ça. C’est sûr que ça a été un plus pour moi », affirme-t-il. Les ingénieurs planifient, analysent et font de la résolution de problèmes pour bâtir des projets d’envergure... entre autres.

Dany se spécialise en structure d’acier et en métaux ouvrés. Les stages obligatoires, partie intégrante de son parcours scolaire, ont confirmé sa passion pour la soudure – un passage sur le terrain qui, selon Dany, peut servir de moment « ça passe ou ça casse » avec la branche choisie.

« Ma spécialisation, c’est une infime partie du domaine de la construction! En étant ingénieur, on a des opportunités dans plusieurs secteurs », lance-t-il. Pour Dany, il suffisait de regarder sa passion pour choisir un métier qui lui ressemblait.

Défaire la hiérarchie

Aujourd’hui, Dany Buswell affiche fièrement le titre d’ingénieur, mais aussi de vice-président de la compagnie familiale, un titre qui vient avec pas mal de pression... et de beaux défis à relever.

Le manque d’approvisionnement de matériaux dû à la pandémie, les projets à dénicher et à coordonner, les clients à satisfaire, la réputation à maintenir, tout ça, pour Dany, c’est assez nouveau, mais surtout extrêmement vivifiant.

« J’ai joué au hockey toute ma vie. Dans mon travail, c’est un peu le même concept : tout le monde met l’épaule à la roue pour atteindre des objectifs, et être au centre de ça, c’est quelque chose qui me stimule énormément », résume-t-il en précisant qu’il ne veut pas porter le titre de leader ou de chef d’orchestre, mais plutôt travailler d’égal à égal avec ses collègues et ses clients. Un beau pied de nez à la hiérarchie, quoi.

Pas de plan B

Pour Dany, reprendre l’entreprise familiale, c’était le plan A. L’ingénieur ne se voyait pas devenir salarié : il n’avait pas la personnalité pour. Il se décrit comme travaillant, entreprenant, rationnel et organisé, des qualités qu’il considère comme essentielles pour percer dans le métier. « Je ne veux rien laisser au hasard : je vais au fond des choses tout le temps, je n’aime pas tourner les coins ronds », note-t-il.

Du haut de ses 26 ans, il garde le cap sur les projets et songe déjà à agrandir l’offre de services de son entreprise, tout en gardant un pied sur les bancs d’école.

« Je fais encore beaucoup de formation pour me perfectionner dans des sujets plus adaptés à mon cheminement professionnel », indique-t-il. Comme quoi plusieurs des compétences utilisées dans les intérêts personnels peuvent être utiles dans le monde du travail!

