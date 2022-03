La plupart des mesures sanitaires maintenant levées au Québec: ce qu'il faut savoir

Partager







Ça y est: le Québec retrouve aujourd'hui un semblant de vie normale, alors que la majorité des mesures sanitaires ont été levées par le gouvernement de François Legault. Voici tout ce qu'il faut savoir des nouveaux allègements.

Passeport vaccinal

Le passeport vaccinal n’est plus requis nulle part au Québec.

Restos et bars

Dans les restos et les bars, c’est le retour à la normale:

Capacité d’accueil à 100%

Aucune limite de personnes par table

Retour aux heures normales d’activité

Réchauffez vos cordes vocales et travaillez vos meilleurs moves: la danse et le karaoké sont de nouveau permis dans les bars de la province.

Le port du masque maintenu (pour le moment)

La seule mesure qui reste en place: le port du masque dans les endroits publics. On devrait pouvoir retirer le masque d’ici la mi-avril, sauf dans le transport en commun.

Isolement

Les personnes qui ont été en contact avec un cas de COVID-19 n'ont plus à s’isoler si elles n’ont pas de symptômes.Elles doivent toutefois porter le masque pendant 10 jours et éviter les restos et les bars.

Si vous contractez la COVID-19, vous devez toujours vous isoler pour cinq jours dès le début de symptômes. Si les symptômes se poursuivent au-delà de cinq jours, vous devez rester isolé.Une fois l’isolement terminé, il faut porter le masque et respecter les deux mètres pendant cinq jours.

Dépistage

Si vous avez des symptômes de la COVID-19, vous devez vous soumettre au test de dépistage.

Il y a maintenant des tests rapides dans la plupart des pharmacies du Québec. Vous pouvez même en réserver une boîte sur la plateforme ClicSanté.