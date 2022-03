Pas de bouteilles d'eau en plastique, moins de kilométrage: Laurence Lafond-Beaulne de Milk & Bone veut changer le monde du spectacle

Partager







Pas de bouteilles d'eau en plastique, moins de kilométrage: le mouvement Artistes Citoyens en Tournée a été créé en 2017 pour encourager les acteurs du milieu spectacle à poser des actions plus concrètes envers l’environnement. Cinq ans plus tard, on fait le point avec sa cofondatrice, Laurence Lafond-Beaulne du duo Milk & Bone, sur le chemin parcouru et les défis à relever.

• À lire aussi: L’industrie de la musique vise des émissions de GES nettes nulles d’ici 2050

• À lire aussi: En un an, les DJ les plus populaires du monde émettent autant de CO2 que 20 000 maisons

Dans le milieu du spectacle, il a toujours été habituel qu’un groupe de musique reçoive des bouteilles d’eau et des items à usage unique dans sa loge avant un concert.

Avec deux acolytes, la musicienne Laurence Lafond-Beaulne a voulu mettre un frein à ces habitudes et prendre les choses en main.

« C’est fou qu'on soit autant d'artistes à se soucier de l'environnement, mais que notre mode de vie ne soit pas adapté à ça, commente-t-elle. J’étais découragée et j’ai décidé de provoquer un vrai changement. »

Créer un mouvement

ACT est né dans ce désir de créer un mouvement rassembleur et changer son métier pour le mieux. L’organisme offre un accompagnement pour les artistes et leur équipe pour les guider dans l'organisation de leurs tournées. ACT s’adapte aux différents métiers de la scène.

« On fournit des outils gratuitement pour tenter de créer un mouvement d’action et adresser les problématiques dans notre industrie. » Laurence, qui travaille présentement sur des nouvelles compositions pour Milk & Bone, note un projet particulièrement inspirant mis sur pied avec l’apport de ACT: la Virée du Saint-Laurent de Valaire. Le groupe a fait deux tournées carboneutre en voilier.

Ayant de nombreuses années d’expérience de tournée, Laurence sait à quel point les changements écologiques peuvent faire effet boule de neige en influençant d’autres personnes à faire plus d’efforts.

« On a une grande visibilité et donc accès à tellement de gens en tant qu’artiste. On peut être une inspiration et avoir un impact plus grand. Il faut être des exemples par nos actions. »

Un guide

Selon les expériences vécues par les artistes qui participent au mouvement, le Guide ACT, qui résume les actions à prendre pour une tournée écoresponsable, s’adapte et s’améliore constamment.

Concrètement, quelques actions proposées par le Guide ACT: favoriser l’achat local ou seconde main et éteindre tout matériel électrique non utilisé en tournée. D’autres actions sont liées aux déplacements. Évidemment, le Québec étant une vaste province, la consommation d’essence est souvent élevée. La location de voitures électriques est ainsi suggérée, mais il n’y a pas encore d’équivalent au typique camion de tournée en location au Québec, nuance Laurence. « Il faut aussi travailler avec les agents de spectacle et créer des itinéraires de tournée pour réduire le kilométrage. Ce qui est bien, c’est qu’on voit de plus en plus de gens de l’industrie ouvrir des dialogues en ce sens et réfléchir aux GES. »

Aujourd’hui, les initiatrices de ACT poursuivent leur travail en tentant de combler les besoins de chaque secteur du milieu du spectacle avec l’espoir que le mouvement ait encore plus de portée. «Je veux que ACT rayonne et évolue, dit Laurence. Ultimement, je veux que tous ceux qui ont envie d’avoir un apport puissent travailler avec nous pour créer un changement beaucoup plus grand et rapide. »