Le changement d’heure a-t-il fait son temps?

Si vous vous êtes levé du mauvais pied dimanche matin, c’est tout à fait normal. On a perdu une heure de sommeil dans la nuit de samedi à dimanche, en raison du retour à l’heure avancée. Déjà désagréable pour plusieurs, ce changement d’heure a sans doute amplifié les maux de tête de ceux qui ont profité de la réouverture des pistes de danse et des karaokés samedi soir. Pourquoi change-t-on encore l’heure en 2022? Quels sont les impacts de ce changement? Voici la réponse à vos questions.

Pourquoi un changement d’heure?

La raison principale qui a poussé les États à aller de l’avant avec un changement d’heure est l’économie d’énergie, selon un article d’André Grandchamps, astronome au Planétarium Rio Tinto Alcan. Le premier changement d’heure au Canada a eu lieu en 1918; il avait alors pour but de mieux arrimer les heures d’ensoleillement et les heures d’activités sociales et économiques.

Est-il mauvais pour la santé?

Ce changement a cependant des conséquences néfastes à notre santé. «D’un point de vue du sommeil, il n’y a aucun avantage et c’est même une nuisance qui affecte le bien-être», selon ce qu’a dit Roger Godbout, directeur du laboratoire et de la clinique du sommeil à l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, dans une entrevue donnée au Journal de Montréal à pareille date l’an dernier.

Par exemple, le changement d’heure se ferait sentir au volant. Une étude de l'Université du Colorado à Boulder publiée dans Current Biology a compilé plus de 730 000 accidents qui ont eu lieu entre 1996 et 2017. La conclusion: il y a plus d’accidents mortels à la suite du changement d’heure printanier.

À quand l’abolition?

Roger Godbout plaide pour l'abolition du changement d’heure. Il estime qu’on devrait garder l’heure «normale» toute l’année. Et il n’est pas seul. En Saskatchewan et au Yukon, notamment, on ne change jamais l’heure. Et l’Union européenne projette également d’abolir le concept.

Au Québec, le premier ministre François Legault s’est montré ouvert à cette idée en 2020. De nombreux politiciens canadiens sont favorables à cette abolition, mais ils attendent que nos voisins du Sud en fassent autant afin d’harmoniser nos fuseaux horaires, notamment pour des raisons économiques.

