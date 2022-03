Star Académie: Le papa de Camélia la surprend en direct

Partager







Star Académie sait comment nous faire vivre des émotions fortes, et on en a eu la preuve encore une fois cette semaine, alors qu'on a pu être témoins des émouvantes retrouvailles entre Camélia et son père.



Dans les semaines précédentes, Camélia a évoqué à plusieurs reprises à quel point son papa, qu'elle n'avait pas vu depuis deux ans, lui manquait. Le mois dernier, alors qu'elle était en danger, elle lui avait d'ailleurs dédié la chanson Dis, quand reviendras-tu?, de Barbara. Sa performance lui avait valu d'être sauvée par le public.



Voilà que maintenant que les mesures se sont assouplies et que le public est désormais accepté en studio, l'équipe de Star Académie préparait toute une surprise à Camélia, en faisant venir son père directement du Maroc.



Évidemment, il s'agissait d'un moment d'une grande intensité et d'une grande tendresse pour le père et la fille qui ne s'étaient pas vus depuis deux ans!





Le moment n'a d'ailleurs pas manqué de faire réagir les gens sur le plateau, tant dans le public, dans les Académiciens que dans le corps professoral, où les larmes coulaient abondamment.



Sur les réseaux sociaux aussi, les téléspectateurs ont été nombreux à mentionner qu'ils n'avaient pas réussi à contenir leurs émotions en voyant la scène touchante se déployer devant leurs yeux.

Camélia qui revoit son papa WoW #StarAcademy #NationStarAc j’ai versé u e larme 😢 — Daniel (@danbel0411) March 14, 2022

Quel moment touchant omg j’ai pleuré!! Et j’ai essayé de faire abstraction de Marc Dupré qui appelle M. Zaki “M. Kazi”… Trop contente pour Camélia et son papa!!! @staracademietva #NationStarAc — JaminyCricket (@jenunti) March 14, 2022





Abdou, le père de Camélia, a mentionné à plusieurs reprises qu'il était très fier de sa fille, de la voir réaliser son rêve de petite fille. Adorable!



Comme le moment était en direct et donc assez bref, Marc Dupré a annoncé une autre belle nouvelle à Camélia: son père viendra demain, lundi, à l'Académie, où ils pourront parler plus longtemps et rattraper le temps perdu!

Un beau moment dont ils se souviendront certainement longtemps!





