Alanis Désilets approuve ces ensembles de sport cutes et abordables

Pas besoin de dépenser une fortune pour être stylée au gym! Sur Instagram, plusieurs influenceuses (dont Alanis Désilets) nous montrent comment avoir un look d’enfer sans avoir à vider son compte en banque. Tour de piste!

On le sait, se sentir bien et en confiance peut avoir un impact sur notre motivation à aller au gym et les vêtements que l’on porte peuvent avoir effet sur cette confiance.

La nouvelle maman Alanis Désilets partage souvent ces coups de coeur en matière d'ensembles de sport sur Instagram, au plus grand plaisir de ses abbonées.

On a donc épluché les recommandations d'Alanis Désilets (et ajouté les nôtres!) pour des kits de sport pour celles qui aiment toujours être stylées.

1. Ensemble à manches asymétriques Sportsneer chez Amazon - à partir de 36$

Cette coupe à une manche est le petit détail qui fait toute la différence!

2. Ensemble camisole et legging Janprint chez Amazon - 31$

Disponible en différentes coupes, cet ensemble propose un choix de teintes nudes qui conviennent à tous les teints. Gloria-Bella l'a aussi adopté dans sa version à manches longues!

3. Ensemble legging et soutien-gorge JetJoy chez Amazon - 40$

Si vous préférez les leggings aux shorts, cet ensemble saura vous ravir! Offerts en 11 couleurs tendance.

4. Ensemble legging et chandail à manches longues CFR chez Amazon - à partir de 38$

Les manches longues ont aussi la cote en ce moment et conviennent aux plus frileuses.

5. Ensemble short et soutien-gorge agencé Buscando chez Amazon - 33$

Cet ensemble est parfait pour l’été et est fait d’un tissé extensible et à rainures, qui cache les petites «imperfections».

