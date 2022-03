Hailey Baldwin Bieber hospitalisée pour des symptômes proches d'un AVC

Partager







Hailey Bieber a fait les manchettes pour une raison inquiétante au courant de la fin de semaine: la mannequin a été hospitalisée d'urgence jeudi dernier.

Hailey déjeunait avec son mari Justin lorsqu'elle s'est mise à avoir des symptômes semblables à ceux d'un AVC (accident vasculaire-cérébral). Elle a été transportée à l'hôpital le plus rapidement possible.

C'est le site à potins TMZ qui a révélé la nouvelle et Hailey a confirmé les faits. Toutefois, la jeune femme de 25 ans a été rassurante sur le sujet.

Elle a écrit une story Instagram pour faire le point sur sa santé:

Instagram Hailey Bieber

«Jeudi matin je déjeunais avec mon mari lorsque j'ai commencé à présenter des symptômes semblables à ceux d'un AVC et j'ai été transportée à l'hôpital. Ils ont découvert un tout petit caillot de sang dans mon cerveau, ce qui a causé un manque d'oxygène, mais mon corps l'a éliminé tout seul et je me suis complètement remise en l'espace de quelques heures.»

Elle poursuit: «Même si ça a été l'un des moments les plus effrayants de ma vie, je suis maintenant à la maison et je vais bien, et je suis plein de reconnaissance et de gratitude pour les fabuleux médecins et infirmières qui ont pris soin de moi! Merci à tout le monde qui a pris le temps de s'informer à mon sujet et à m'envoyer leurs souhaits de prompt rétablissement, pour le support et pour l'amour.»

Plus de peurs que de mal pour Hailey.

