Il faut attendre encore un peu avant la fin du port du masque obligatoire au Québec

Depuis samedi, pratiquement toutes les mesures sanitaires ont été levées au Québec - incluant le passeport vaccinal, qui n'est plus requis (sauf pour les voyages). Mais une mesure est encore bien en vigueur: le port du masque dans les lieux publics intérieurs.

En effet, le port du masque est encore obligatoire dans les magasins, les bâtiments publics, les cégeps et universités, les amphithéâtres et salles de spectacle ou encore dans les restaurants lorsque l'on se déplace.

Photo Martin Chevalier

C'est quand, la fin du masque obligatoire?

Pour combien de temps encore cette mesure sera-t-elle en vigueur? Dur à dire avec précision, puisque le calendrier du gouvernement ne dévoile que les grandes lignes.

Selon les dernières annonces, on peut s'attendre à ce que le masque ne soit plus obligatoire dans les lieux publics d'ici la mi-avril, au maximum. Le gouvernement devrait annoncer la date exacte 10 jours à l'avance.

Seule exception : les transports en commun, où le port obligatoire du masque sera maintenu plus longtemps. Toujours selon les dernières annonces, on peut s'attendre à ce que cette obligation tombe au plus tôt au mois de mai.

